Primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, saluda a Keiko Fujimori por su proclamación como presidenta electa del Perú

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, saludó a Keiko Fujimori Higuchi por su proclamación como presidenta electa del Perú, cargo que fuera reconocido este viernes 03 de julio por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El órgano electoral oficializó su victoria en la segunda vuelta electoral con un 50.13 %, por sobre los 49.86 % de su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, teniendo en cuenta la contabilización total de actas presidenciales que realizó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Reconocimiento mutuo de lideresas del Perú e Italia

A través de su cuenta de "X", Giorgia Meloni expresó su más sinceras felicitaciones a flamante mandataria del Perú, haciendo hincapié en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el trabajo en conjunto para enfrentar los "desafíos comunes" que afrontan ambas naciones, como, por ejemplo, la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Giorgia Meloni saluda a Keiko Fujimori.

El gesto fue agradecido por la también hija del desaparecido expresidente Alberto Fujimori. Mediante la misma red social, la lideresa de Fuerza Popular "valoró profundamente sus palabras", bajo los mismos objetivos propuestos desde Roma.

"Confío en que el Perú e Italia seguirán consolidando una relación cercana, con una agenda orientada a fortalecer la seguridad, impulsar nuevas oportunidades y responder juntos a los retos que hoy trascienden nuestras fronteras", respondió.

Valoro profundamente sus palabras, @GiorgiaMeloni . Confío en que el Perú e Italia seguirán consolidando una relación cercana, con una agenda orientada a fortalecer la seguridad, impulsar nuevas oportunidades y responder juntos a los retos que hoy trascienden nuestras fronteras. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

Keiko Fujimori presenta su Oficina de la Presidenta Electa para la transición de mando

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, presentó la Oficina de la Presidenta Electa, a fin de iniciar el proceso de transición de mando, previo a la juramentación al cargo que deberá realizar el próximo 28 de julio, en el Congreso de la República.

En ese sentido, anunció a todos los peruanos que su despacho será encabezado por ella y estará integrado también por su segundo vicepresidente, Miguel Torres (en presentación de su plancha presidencial), y por Marco Vinelli, a quien nombró jefe del equipo de transferencia de gobierno.

De acuerdo con lo señalado por la mandataria electa, el objetivo del lanzamiento de la Oficina de la Presidenta Electa es para reconocer la "realidad" del Estado que van a recibir. Bajo esta consideración, sostuvo que van a hacer un "diagnóstico técnico" a cada ministerio para saber la situación de los programas, proyectos, obras, recursos disponibles y "los desafíos más urgentes".

"La misión será, ordenar el proceso de transición para que cuando asumamos el Gobierno, sepamos con claridad, dónde actuar primero, cuáles son las prioridades y cómo responder con rapidez y responsabilidad", puntualizó.

De esta manera, la presidenta electa empezó oficialmente el inicio de la transición de mando, destacando que dará continuidad a las acciones positivas realizadas en anteriores gobiernos.