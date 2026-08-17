Gobierno dará empleo provisional para damnificados en Villa El Salvador: "Van a obtener 50 soles diarios"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, llegó esta tarde al sector 1 grupo 1, en Villa El Salvador, una zona golpeada por las intensas lluvias del último domingo y anunció que se empadronará a los damnificados para brindarles un empleo provisional y pagarles S/50 al día por trabajos de limpieza de zonas afectadas, colegios y vías.

Empadronamiento del Gobierno y labores de reconstrucción

La iniciativa gubernamental busca mitigar los daños ocasionados por las precipitaciones mediante la participación directa de los propios residentes de la zona. Las tareas asignadas abarcarán la remoción de escombros y la habilitación de infraestructuras educativas para garantizar el retorno a las actividades habituales en la comunidad.

Durante su recorrido por el sector afectado, el titular del sector laboral detalló los plazos y la dinámica con la que se implementará esta subvención económica. El funcionario sostuvo que, hasta el día 18, los ciudadanos empadronados participarán activamente en la reconstrucción de sus espacios y obtendrán un beneficio económico de 50 soles diarios como contraprestación por su trabajo.

Hasta el día 18 ellos mismo van a participar de la reconstrucción y a cambio de ello van a obtener un beneficio económico de 50 soles diarios", indicó Juan Sheput.

Impacto y alcance del beneficio

En cuanto al número de beneficiarios, las autoridades sectoriales proyectan una cobertura inicial que responda a la magnitud de los daños registrados en la jurisdicción. El plan contempla una cuota representativa de la población afectada para asegurar que la asistencia llegue a los hogares con mayores necesidades tras el temporal.

El integrante del Gabinete precisó que, hasta el momento, se registran aproximadamente 100 personas que participarían directamente de este programa de empleo temporal. Explicó que esta cifra representa cerca del 10 % en una proporción de mil pobladores, lo que considera un margen significativo para atender el impacto inmediato del desastre en el sector.

Hasta el momento 100 personas participarían de este empleo. Y 100 personas en una proporción de mil, un 10% yo creo que es una proporción alta que va a permitir que al menos estas personas en medio del drama que están atravesando tengan una especie de bálsamo de ingreso temporal", señaló.

Esta estrategia del Gobierno apunta no solo a acelerar la recuperación física de las áreas dañadas, sino también a brindar un alivio financiero inmediato a las familias golpeadas por la emergencia climática. El mecanismo permitirá destinar recursos públicos directamente a las zonas con mayores índices de vulnerabilidad.