Gobierno autoriza proceso de transferencia de gestión con el equipo técnico de Keiko Fujimori

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispuso a las carteras ministeriales el inicio de las gestiones para el desarrollo de la transferencia de gestión con el equipo técnico que ha designado la presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi.

A través del Oficio Múltiple N.º D000016-2026-PCM-DPCM de fecha 03 de julio, el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, adopta dicho procedimiento, tras la proclamación de la también lideresa de Fuerza Popular como ganadora de la segunda vuelta electoral.

Garantizan el adecuado desarrollo del proceso de transferencia de gestión

El citado documento del Gobierno da cumplimiento de la Directiva N.º 016-2022-CG/PREVI, aprobada por Resolución de Contraloría N.º 267-2022-CG, la cual garantiza que se adopten las acciones necesarias para el adecuado desarrollo del proceso de transferencia de gestión.

En ese sentido, dispone que se brinden las facilidades para la acreditación del Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE), así como para la revisión y verificación de la información y documentación correspondiente.

Asimismo, lo dispuesto también alcanza a los viceministerios, la Secretaría General, los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales, organismos públicos adscritos y demás entidades comprendidas en el ámbito de cada ministerio, a fin de llevar a cabo el procedimiento, en observancia de los principios de transparencia, colaboración institucional y continuidad de la prestación de los servicios públicos.

Keiko Fujimori presenta su Oficina de la Presidenta Electa para la transición de mando

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, presentó el 03 de junio, la Oficina de la Presidenta Electa, a fin de iniciar el proceso de transición de mando, previo a la juramentación al cargo que deberá realizar el próximo 28 de julio, en el Congreso de la República.

En ese sentido, anunció a todos los peruanos que su despacho será encabezado por ella y estará integrado también por su segundo vicepresidente, Miguel Torres (en presentación de su plancha presidencial), y por Marco Vinelli, a quien nombró jefe del equipo de transferencia de gobierno.

De acuerdo con lo señalado por la mandataria electa, el objetivo del lanzamiento de la Oficina de la Presidenta Electa es para reconocer la "realidad" del Estado que van a recibir. Bajo esta consideración, sostuvo que van a hacer un "diagnóstico técnico" a cada ministerio para saber la situación de los programas, proyectos, obras, recursos disponibles y "los desafíos más urgentes".

"La misión será, ordenar el proceso de transición para que cuando asumamos el Gobierno, sepamos con claridad, dónde actuar primero, cuáles son las prioridades y cómo responder con rapidez y responsabilidad", puntualizó.

De esta manera, empezó oficialmente el inicio de la transición de mando entre el Poder Ejecutivo saliente y el equipo de gobierno entrante.