PJ declara improcedente el habeas corpus que buscaba suspender la proclamación de Keiko Fujimori como virtual presidenta

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Poder Judicial (PJ) declaró improcedente el habeas corpus formulado por el ciudadano Tomás Alberto Soldevilla Guerra en contra la candidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi y otros, a fin de suspender su proclamación como virtual presidenta del Perú.

De acuerdo con el petitorio de la parte demandante, la acusación también alcanzaba al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Recurso ponía en tela de juicio la nacionalidad de la lideresa de Fuerza Popular

Como se recuerda, el demandante puso en tela de juicio la nacionalidad de la lideresa de Fuerza Popular, haciendo hincapié en que su padre, el desaparecido expresidente Alberto Fujimori, tenía nacionalidad peruano-japonesa.

En esa misma línea, precisó que "existen elementos de convicción históricos y documentales que generan una duda razonable y un peligro inminente respecto a la doble nacionalidad de la candidata".

Además, mencionó que si bien es cierto que Fujimori Higuchi ha negado tener nacionalidad japonesa, acusa que no ha presentado ante el JNE el documento que acredite su "renuncia expresa", ni la cancelación de su registro en Koseki (registro civil de Japón). "La mera negativa verbal no es suficiente en un asunto de tamaña magnitud constitucional", indicó el recurso.

Tras su análisis, el juez Jonathan Jorge Valencia López, del Segundo Juzgado Constitucional, declaró improcedente el habeas corpus al sostener que los alegatos formulados por Tomás Alberto Soldevilla Guerra no verificaron "la conexión e incidencia de las conductas u omisiones denunciadas como lesivas, como el derecho a la libertad individual".

En ese sentido, la resolución indica que lo expuesto por el denunciante se basa en "bienes jurídicos de relevancia constitucional", por lo que no acontece en el presente caso, ni tampoco están referidos al contenido constitucionalmente protegido, por lo que su improcedencia se enmarca en el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

#AHORA El Poder Judicial rechazó la demanda de habeas corpus que tenía como finalidad impedir que el JNE proclame a Keiko Fujimori como presidenta. https://t.co/biYd0lYtv5 pic.twitter.com/kGRhInXcc4 — Sofía López (@SofiaLopezLl) July 2, 2026

Segunda vuelta: JNE proclamará resultados oficiales el viernes 03 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que la proclamación de resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo este viernes 03 de julio, desde el mediodía.

Este procedimiento del proceso electoral continúa luego de que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) de todo el país culminaran con la proclamación descentralizada de resultados de los comicios celebrados el pasado 7 de junio.

Como se recuerda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó con la contabilización de actas presidenciales al 100 %, dándole el primer lugar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con un 50.13 %, y su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, 49.86 %.

Finalmente, también quedó confirmada que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta será el próximo 15 de julio, en el Teatro Nacional.