Primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, felicita a Keiko Fujimori por su proclamación como presidenta electa del Perú

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, felicitó a Keiko Fujimori Higuchi por su proclamación como presidenta electa del Perú, cargo que le fuera reconocido el viernes 03 de julio por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El órgano electoral oficializó su victoria en la segunda vuelta electoral con un 50.13 %, por sobre los 49.86 % de su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, teniendo en cuenta la contabilización total de actas presidenciales que realizó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Nuevo reconocimiento viene desde el Asia

Siguiendo la línea de diversos líderes mundiales y mandatarios de la región sudamericana, en esta oportunidad, Takaichi Sanae expresó su reconocimiento desde Tokio en favor de la flamante nueva presidenta del Perú, haciendo énfasis en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, según una carta difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

"La primera ministra TAKAICHI envió una carta de felicitación a S.E. la Sra. Keiko Sofía FUJIMORI HIGUCHI, presidenta electa de Perú. En esta carta, la primera ministra TAKAICHI extendió sus felicitaciones a la presidenta electa FUJIMORI y expresó su deseo de trabajar juntas para desarrollar aún más la excelente relación entre ambos países", señala la misiva.

Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

A manera de transparentar las primeras comunicaciones de Fujimori Higuchi con sus futuros homónimos, así como el inicio de la transición de mando, el viernes 03 de julio presentó la Oficina de la Presidenta Electa, despacho será encabezado por ella y estará integrado también por su segundo vicepresidente, Miguel Torres (en presentación de su plancha presidencial), y por Marco Vinelli, a quien nombró jefe del equipo de transferencia de gobierno.

De acuerdo con lo señalado por la mandataria electa, el objetivo del lanzamiento de la Oficina es reconocer la "realidad" del Estado que van a recibir. Bajo esta consideración, sostuvo que van a hacer un "diagnóstico técnico" a cada ministerio para saber la situación de los programas, proyectos, obras, recursos disponibles y "los desafíos más urgentes".

Se une a la lista selecta de presidentas electas de la región

Con su triunfo por sobre Roberto Sánchez, Keiko Fujimori se unió a la selecta lista de mandatarias de la región, elegidas a través del voto universal. En ese sentido, la nómina la integran Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, continuando por Mireya Moscoso en Panamá.

Chile tuvo como mandataria en dos ocasiones a Michelle Bachelet, Argentina en su lugar fue gobernada por Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de Costa Rica, en un primer momento fue liderada por Laura Chinchilla, aunque en febrero último fue elegida como dignataria Laura Fernández.

Dilma Rousseff (Brasil), Xiomara Castro (Honduras) y Claudia Sheinbaum (México) son las políticas que recibieron el respaldo en las urnas en sus respectivos países.

Cabe precisar que, en el caso de Venezuela hay también una mujer liderando su Ejecutivo, siendo Delcy Rodríguez tras el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte del ejército de los Estados Unidos.

De esta manera, Keiko Fujimori sigue recibiendo el respaldo internacional, a pocos días de asumir oficialmente la presidencia del Perú.