Roberto Burneo asegura que la instalación de los equipos de transferencia podrá comenzar desde la proclamación de resultados

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Una vez concluida la proclamación de los resultados oficiales que dan como presidenta electa a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo mencionó desde cuando se pueden instalar los equipos de transferencia que asumirán los nuevos cargos para los siguientes cinco años.

Tras la proclamación, se puede comenzar la instalación de los equipos transferencia

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que, una vez culminado el acto de proclamación, los equipos encargados de la transferencia ya están habilitados para iniciar las coordinaciones y procedimientos establecidos por ley.

"A partir de la proclamación, es decir, desde el 3 de julio ya los equipos de transferencia que es una gran preocupación que se tenía en torno a ello pueden ya sentarse a comenzar los procesos de instalación y los procesos que son también formales y conforman normas de control y de gestión a efectos de hacer la transferencia del próximo gobierno que estamos seguros de que va a poder terminar el periodo por el cual ha sido elegido", afirmó Roberto Burneo.

Burneo precisó que el proceso puede comenzar desde este 3 de julio, fecha en la que se oficializaron los resultados electorales. Según explicó, la instalación de los equipos de transferencia era una de las principales inquietudes tras la definición de los comicios, ya que permitirá organizar el traspaso ordenado de la administración del Estado.

Asimismo, el magistrado señaló que este procedimiento se desarrollará conforme a las normas de control y gestión vigentes, las cuales buscan garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado y la entrega transparente de información entre las autoridades salientes y entrantes.

La transferencia de gestión comprende la entrega de información sobre la situación administrativa, financiera y operativa de las entidades públicas, así como el estado de los proyectos en ejecución y los principales compromisos institucionales. Este proceso tiene como finalidad facilitar que las nuevas autoridades asuman sus funciones con pleno conocimiento de la situación actual.

Con la proclamación oficial de los resultados y el inicio de la transferencia de mando, el país entra en la fase final del proceso electoral, que culminará con la toma de posesión de la presidenta electa el próximo 28 de julio. Desde ahora, los equipos técnicos del gobierno saliente y del nuevo Ejecutivo deberán coordinar las acciones necesarias para asegurar una transición ordenada en el gobierno de Keiko Fujimori.