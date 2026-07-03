Keiko Fujimori es proclamada por el JNE como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó este viernes, 3 de julio, la proclamación de los resultados de la segunda vuelta electoral desarrollada el pasado 7 de junio, que oficializó a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú. Sin embargo, se conoció que no asistirá a la ceremonia que se realizó en la sede de Jesús María del organismo.

Keiko Fujimori fue proclamada como presidenta electa del Perú

Luego de participar en tres Elecciones Generales consecutivas y perder en todas en segunda vuelta, la lideresa de Fuerza Popular logró vencer en los comicios a su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en las elecciones presidenciales del presente año.

El pasado, 29 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó la contabilización de votos al 100% de las actas correspondientes a la Segunda Elección Presidencial 2026.

De acuerdo a la página web del organismo electoral, Fujimori Higuchi obtuvo el 50.135% de las cifras, con un total de 9'223,396 votos. Mientras que su contendor Roberto Sánchez registró el 49.865%, lo que representa un total de 9'173,755 sufragios a su favor.

Cabe señalar que, en la previa un equipo de Exitosa constató que Keiko Fujimori decidió no asistir a la ceremonia que estaba programada a realizarse desde el mediiodía en la sede de Jesús María del JNE.

Es necesario indicar que, Keiko Fujimori recién recibirá su credencial como mandataria el próximo 15 de julio. Posteriormente, desde el 28 de julio, tomará las riendas del Poder Ejecutivo.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú, tras concluir el proceso electoral. Con esta decisión, el organismo electoral declaró ganadora a la fórmula presidencial de Fuerza Popular, dando... pic.twitter.com/FkqTjG69hi — Exitosa Noticias (@exitosape) July 3, 2026

Presidente del JNE proclama a Keiko Fujimori como presidenta

Al promediar las 12:46 p.m. el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inicio la sesión pública de proclamación de la plancha ganadora de estas Elecciones Presidenciales 2026. Pirmero se procedió a cantar el Himno Nacional del Perú.

Este acto protocolar duró aproximadamente una hora. Entre los presentes estuvieron el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez.

Durante la ceremonia, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la proclamación de Keiko Fujimori y de su fórmula presidencial. "En nombre del Jurado Nacional de Elecciones, proclamo a la presidenta Kieko Fujimori y a su plancha presidencial elegidas por la voluntad soberana del pueblo", expresó.

Keiko Fujimori da anuncio tras ser proclamada

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