JEE concluyeron con la proclamación descentralizada de resultados de la segunda vuelta presidencial

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó este miércoles 01 de julio, que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) de todo el país concluyeron con la proclamación descentralizada de resultados de la segunda vuelta presidencial.

Como parte del proceso electoral, los referidos órganos electorales proclamaron sus resultados desde el último jueves 25 de junio en sus respectivas jurisdicciones; no obstante, quedaba pendiente la emisión del acta descentralizada de proclamación por parte del JEE Huánuco, procedimiento que concretado hoy.

Los Jurados Electorales Especiales en todo el país (60) concluyeron este miércoles 1 de julio la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la Segunda Elección Presidencial, como parte del proceso de Elecciones Generales #EG2026. 👉 https://t.co/Lh2arW30Nt pic.twitter.com/Vru0gEQvuP — JNE Perú (@JNE_Peru) July 1, 2026

Proclamación general en manos del JNE

Tras haberse llevado a cabo el conteo descentralizado de votaciones, el Pleno del JNE ha quedado expedito a realizar la proclamación general de resultados, en el marco de los artículos 316 y 317 de la Ley Orgánica de Elecciones.

"Luego de suscribirse la respectiva acta por el presidente, miembros y secretario del JEE, es publicada en la plataforma electoral del portal electrónico institucional y en el panel del JEE. Asimismo, se notifica por casilla electrónica a los personeros legales de las organizaciones políticas participantes", menciona el JNE.

Es importante recordar que, el abogado de Gabinete de Asesores del organismo electoral, Jorge Valdivia, indicó el martes 30 de junio, que la proclamación de los comicios que disputaron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se dará a conocer el viernes 03 de julio, tras haber atendido en su totalidad la carga procesal a su cargo.

En ese sentido, indicó que fueron resueltas 1 662 actas observadas, de las cuales se hizo 209 conteo de votos, además de que fueron formulados 16 pedidos de nulidad y cuatro recursos de apelación.

(Noticia en desarrollo...)