Keiko Fujimori presenta su Oficina de la Presidenta Electa para la transición de mando: "Para saber dónde actuar primero"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, ofreció su primer pronunciamiento tras ser proclamada en el cargo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el período 2026-2031.

En ese sentido, presentó la Oficina de la Presidenta Electa, a fin de iniciar el proceso de transición de mando, previo a la juramentación al cargo que deberá realizar el próximo 28 de julio, en el Congreso de la República.

(Noticia en desarrollo...)