Keiko Fujimori presenta su Oficina de la Presidenta Electa para la transición de mando: "Para saber dónde actuar primero"

Primer pronunciamiento tras proclamación
03/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 03/07/2026
La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, ofreció su primer pronunciamiento tras ser proclamada en el cargo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el período 2026-2031.
En ese sentido, presentó la Oficina de la Presidenta Electa, a fin de iniciar el proceso de transición de mando, previo a la juramentación al cargo que deberá realizar el próximo 28 de julio, en el Congreso de la República.
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