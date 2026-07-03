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Primer pronunciamiento tras proclamación

Keiko Fujimori presenta su Oficina de la Presidenta Electa para la transición de mando: "Para saber dónde actuar primero"

La mandataria electa Keiko Fujimori, ofreció un pronunciamiento tras la proclamación del JNE, y aseguró que no esperará a 28 de julio para comenzar a trabajar, por eso lanzó la Oficina de la Presidenta Electa.

Keiko Fujimori presenta su oficina para la transición de gobierno.
Keiko Fujimori presenta su oficina para la transición de gobierno. Difusión

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 03/07/2026

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La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, ofreció su primer pronunciamiento tras ser proclamada en el cargo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el período 2026-2031. 

En ese sentido, presentó la Oficina de la Presidenta Electa, a fin de iniciar el proceso de transición de mando, previo a la juramentación al cargo que deberá realizar el próximo 28 de julio, en el Congreso de la República

(Noticia en desarrollo...)

 

 

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