Elecciones 2026: CONFIEP saluda virtual triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) felicitó a Keiko Fujimori Higuchi tras conocerse los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que la ubican como virtual ganadora de la segunda vuelta electoral.

Como se recuerda, la tarde del 29 de junio, el órgano electoral informó que concluyó con la contabilización de actas presidenciales al 100 %, dándole el primer lugar a la lideresa de Fuerza Popular con un 50.13 %, por sobre los 49.86 % de su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino.

Inseguridad ciudadana y atención al Fenómeno El Niño como prioridades para el inicio de su gestión

A través de un comunicado emitido este miércoles 01 de julio, el gremio empresarial más importante del país no solo se sumó a la lista de felicitaciones en favor de Keiko Fujimori, también hizo hincapié en los ajustados resultados de los comicios del pasado 7 de junio.

En ese sentido, mencionan que la decisión en las urnas muestran "un país dividido", motivo por el cual, debe trabajar para "construir puentes, promover la reconciliación y gobernador para todos los peruanos, sin distinción". Bajo esta premisa, le señalan también las prioridades que debería adoptar su administración desde un inicio.

"Le expresamos nuestros mejores deseos de éxitos, esperando que su gestión priorice la unidad nacional, la seguridad ciudadana, las acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño, la generación de empleo formal y el crecimiento económico", menciona la misiva.

Felicitamos a la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta electa del Perú, y le expresamos nuestros mejores deseos de éxitos, esperando que su gestión priorice la unidad nacional, la seguridad ciudadana, las acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño, la generación de... pic.twitter.com/g9zqp4DfuD — CONFIEP (@CONFIEP) July 1, 2026

A la espera de que se oficialice su victoria en la segunda vuelta, desde la CONFIEP ratifican su compromiso para "construir consensos" y promover la inversión privada, la competitividad, el empleo formal y más oportunidades para todos los peruanos.

Proclamación de resultados oficiales será este viernes 3 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó este martes 30 de junio, que la proclamación de resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo este viernes 3 de julio .

En entrevista para el canal oficial del JNE, el abogado de Gabinete de Asesores del organismo electoral, Jorge Valdivia, indicó que la carga procesal ha sido atendida en su totalidad, habiéndose resuelto 1 662 actas observadas, de las cuales se hizo 209 conteo de votos, además de que fueron formulados 16 pedidos de nulidad y cuatro recursos de apelación.

Tras culminar con los procedimientos a cargo del Pleno y de los Jurados Electorales Especiales, el JNE ha quedado expedito para que pueda proclamar los resultados de la decisión tomada por la ciudadanía en las urnas.

"Una vez culminada la proclamación de resultados que está programada para el 3 de julio, lo que sigue es la entrega de credenciales, pero de ahí, una vez terminado y revisado toda la documentación, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite una resolución que concluye el proceso electoral", indicó.

Finalmente, también quedó confirmada que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta será el próximo 15 de julio.