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Segunda vuelta: Roberto Sánchez solicita medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Tal como lo anunció en una entrevista para una cadena internacional, el candidato presidencial Roberto Sánchez presentó una petición y medida cautelar ante la CIDH por presunta vulneración al proceso electoral.

Roberto Sánchez eleva segunda vuelta a la CIDH.
Roberto Sánchez eleva segunda vuelta a la CIDH. Composición Exitosa

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 01/07/2026

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El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, presentó una petición y medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta vulneración al proceso electoral, en el marco de la segunda vuelta llevada a cabo el pasado 7 de junio. 

Tal como lo anunció en una entrevista para la cadena internacional RT, el todavía aspirante a llegar a Palacio de Gobierno eleva la resolución de los comicios a instancias supranacionales, alegando que las modificatorias efectuadas a la ley electoral le terminó perjudicando frente a Keiko Fujimori

(Noticia en desarrollo...)

 

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