Segunda vuelta: Roberto Sánchez solicita medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, presentó una petición y medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta vulneración al proceso electoral, en el marco de la segunda vuelta llevada a cabo el pasado 7 de junio.

Tal como lo anunció en una entrevista para la cadena internacional RT, el todavía aspirante a llegar a Palacio de Gobierno eleva la resolución de los comicios a instancias supranacionales, alegando que las modificatorias efectuadas a la ley electoral le terminó perjudicando frente a Keiko Fujimori.

(Noticia en desarrollo...)