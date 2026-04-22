Transparencia exhorta al cumplimiento del proceso electoral: "Es urgente que se culmine el conteo de votos"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A través de un comunicado, la Asociación Civil Transparencia hizo un llamado a los organismos electorales a que continúen con el proceso electoral dentro del marco legal establecido y con la "transparencia necesaria para recuperar la confianza de la ciudadanía".

La entidad se dirigió hoy, miércoles 22 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a que, en el marco de sus funciones, culminen con el conteo de votos de las elecciones generales 2026 que empezó el domingo 12 de abril, extendiéndose hasta el día siguiente en tres distritos de Lima sur por la falta del material electoral en los locales de votación.

Exige a que se respete el cronograma electoral

En medio de la crisis que atraviesa la ONPE por la renuncia de Piero Corvetto Salinas al mando de la institución por las graves irregularidades hechas públicas en el desarrollo de los comicios generales, Transparencia no solo énfasis en la necesidad de que se sepa quiénes son los dos candidatos presidenciales que pasarán a la segunda vuelta electoral, también exigió que se respete el cronograma previsto para su celebración.

"Cualquier salida distinta al curso establecido por la autoridad electoral implica un cambio en las reglas del juego y atenta contra la legitimidad del proceso", menciona la misiva.

A la opinión pública. pic.twitter.com/X95Ol0LbXu — Transparencia Perú (@ACTransparencia) April 22, 2026

Precisamente sobre los resultados oficiales de la primera vuelta electoral, el nuevo jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, anunció esta mañana que para este viernes 24 espera tener computados al 100 % los resultados de las elecciones 2026.

Fiscalía formaliza pedido de detención contra Piero Corvetto

El fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, confirmó este miércoles 22 de abril, que su institución ha requerido al Poder Judicial la detención preliminar del ahora exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, por las graves irregularidades en el desarrollo de las elecciones generales 2026.

En entrevista ofrecida esta mañana al Diario El Comercio, el titular del Ministerio Público indicó que anoche presentaron la solicitud de medida restrictiva al juez de turno, quedando a su potestad la evaluación de la misma para determinar su aceptación o rechazo.

"No sé si el juez resuelve hoy, no sé si lo declarará fundado también el juez, porque nosotros también hemos tenido, como Fiscalía, evaluar detenidamente el informe, la solicitud de la Fiscalía, y esperemos que el juez asuma, haga suyo, el requerimiento de la Fiscalía y de la Policía y dicte la medida solicitada lo más pronto posible", indicó.

En paralelo, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó a la Fiscalía que se incluya a Corvetto Salinas y al gerente de administración de la entidad, Edward Eloy Alarcón González, en el marco de la investigación preliminar por el presunto delito de colusión agravada.

En medio de la crisis en la ONPE, la ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre los resultados oficiales de la primera vuelta electoral, la cual sería presentada antes que acabe esta semana.