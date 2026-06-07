Roberto Sánchez tras empate técnico con Keiko Fujimori: "Nadie puede decir ya gané o ya perdí"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Luego de conocer los primeros resultados del boca de urna en el flash electoral, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se pronunció públicamente antes de ingresar al local del partido Obras ubicado en centro histórico de Lima.

Hay un empate estadístico

Ahí, el postulante al sillón de Pizarro aseguró que la estrecha diferencia significa un empate estadístico por lo que guardó la calma e hizo un llamado a sus personeros desplegados en todo el país a defender cada uno de los votos a la espera de los resultados oficiales.

En esa misma línea, Roberto Sánchez agradeció el trabajo de estas personas y el voto que obtuvo en Lima el cual creció exponencialmente durante esta jornada de la segunda vuelta.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | Tras conocerse los primeros resultados a boca de urna, Roberto Sánchez afirmó que este escenario refleja una contienda aún abierta y recordó antecedentes de procesos electorales anteriores. "A buena hora hay este empate estadístico, nadie puede decir ya... pic.twitter.com/OOsbI29YGi — Exitosa Noticias (@exitosape) June 7, 2026

"Está clarísimo este boca de urna donde hay un empate estadístico. Para nosotros es de una inmensa expectativa por el respaldo relevante que se ha notado, por ejemplo, en la ciudad de Lima donde de 3% estamos pasando a más de 33", indicó.

Ahora, el postulante de Juntos por el Perú dejó en claro que el apoyo que ha recibido en todo el Perú recién se verá en las próximas horas con los resultados oficiales que publicará ONPE en su plataforma oficial.

"Para nosotros viene una etapa del trabajo en la defensa del voto en las regiones con nuestros personeros. Agradecemos ese respaldo contundente que nos dice que hay un pate estadístico. Creemos que hay una subrepresentación que se va notar ahora en el conteo que recién empezará de manera oficial", añadió.

Nadie puede decir ya gané o ya perdí

Finalmente, el congresista y también exministro recordó que los anteriores bocas de urna coloraron a Pedro Castillo y Pedro Pablo Kuczynski como segundos en las anteriores elecciones a pesar de que finalmente se quedaron con el triunfo. Por ello, recalcó su postura de tranquilidad mientras se conoce los resultados oficiales.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | Tras conocerse los primeros resultados a boca de urna, Roberto Sánchez afirmó que este escenario refleja una contienda aún abierta y recordó antecedentes de procesos electorales anteriores. "A buena hora hay este empate estadístico, nadie puede decir ya... pic.twitter.com/OOsbI29YGi — Exitosa Noticias (@exitosape) June 7, 2026

"En los procesos electorales anteriores el boca de urna siempre puso por debajo a quienes finalmente ganaron el 2021 y el 2016, entonces yo creo que a buenas hora hay este empate estadístico. Nadie puede decir ya gané o ya perdí lo que queda es un profundo respeto a la democracia, el Perú debe de ganar y nos corresponde a los contrincante respetar los resultados", sentenció.

En resumen, Roberto Sánchez aseguró que hay un empate técnico con Keiko Fujimori luego que se conocieran los resultados del boca de urna.