RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Elige Bien
Mantiene la calma

Roberto Sánchez tras empate técnico con Keiko Fujimori: "Nadie puede decir ya gané o ya perdí"

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores en todo el país al señalar que los primeros resultados que arrojó el boca de urna da un empate con Keiko Fujimori.

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 07/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Luego de conocer los primeros resultados del boca de urna en el flash electoral, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se pronunció públicamente antes de ingresar al local del partido Obras ubicado en centro histórico de Lima.

Hay un empate estadístico

Ahí, el postulante al sillón de Pizarro aseguró que la estrecha diferencia significa un empate estadístico por lo que guardó la calma e hizo un llamado a sus personeros desplegados en todo el país a defender cada uno de los votos a la espera de los resultados oficiales.

En esa misma línea, Roberto Sánchez agradeció el trabajo de estas personas y el voto que obtuvo en Lima el cual creció exponencialmente durante esta jornada de la segunda vuelta.

"Está clarísimo este boca de urna donde hay un empate estadístico. Para nosotros es de una inmensa expectativa por el respaldo relevante que se ha notado, por ejemplo, en la ciudad de Lima donde de 3% estamos pasando a más de 33", indicó.

Segunda vuelta 2026: ONPE anunciará resultados entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a las 9:30 p. m.
Lee también

Segunda vuelta 2026: ONPE anunciará resultados entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a las 9:30 p. m.

Ahora, el postulante de Juntos por el Perú dejó en claro que el apoyo que ha recibido en todo el Perú recién se verá en las próximas horas con los resultados oficiales que publicará ONPE en su plataforma oficial.

"Para nosotros viene una etapa del trabajo en la defensa del voto en las regiones con nuestros personeros. Agradecemos ese respaldo contundente que nos dice que hay un pate estadístico. Creemos que hay una subrepresentación que se va notar ahora en el conteo que recién empezará de manera oficial", añadió.

Nadie puede decir ya gané o ya perdí

Finalmente, el congresista y también exministro recordó que los anteriores bocas de urna coloraron a Pedro Castillo y Pedro Pablo Kuczynski como segundos en las anteriores elecciones a pesar de que finalmente se quedaron con el triunfo. Por ello, recalcó su postura de tranquilidad mientras se conoce los resultados oficiales.

Roberto Sánchez abandonó el penal de Barbadillo tras recibir los primeros resultados del boca de urna
Lee también

Roberto Sánchez abandonó el penal de Barbadillo tras recibir los primeros resultados del boca de urna

"En los procesos electorales anteriores el boca de urna siempre puso por debajo a quienes finalmente ganaron el 2021 y el 2016, entonces yo creo que a buenas hora hay este empate estadístico. Nadie puede decir ya gané o ya perdí lo que queda es un profundo respeto a la democracia, el Perú debe de ganar y nos corresponde a los contrincante respetar los resultados", sentenció.

En resumen, Roberto Sánchez aseguró que hay un empate técnico con Keiko Fujimori luego que se conocieran los resultados del boca de urna.

Temas relacionados boca de urna Juntos por el Perú primeros resultados Roberto Sánchez segunda vuelta

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA