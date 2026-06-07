Segunda vuelta 2026: Fuerza Popular exhorta a personeros a reportar incidencias durante el conteo de votos

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Fuerza Popular se pronunció tras los primeros resultados a boca de urna de Ipsos. Miguel Torres, candidato a segundo vicepresidente por la bancada política de Keiko Fujimori, exhortó a los personeros a nivel nacional a reportar incidencias durante el conteo de votos en la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Fuerza Popular y su pedido a personeros en segunda vuelta

Perú atraviesa un momento decisivo en el ámbito político este domingo 7 de junio: la segunda vuelta presidencial. Tras la jornada electoral, a las 5:00 p.m. la encuestadora Ipsos dio a conocer sus primeros resultados a boca de urna, dando el primer lugar a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 50.7% de votación sobre Roberto Sánchez con un 49.3%.

Tras darse a conocer estos datos, los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta y Miguel Torres se pronunciaron en una conferencia de prensa en el auditorio Las Naciones, exhortando a los personeros a estar vigilantes durante el conteo de votos, alegando que este proceso electoral "aún no ha terminado".

Al hacer uso de la palabra, Miguel Torres, en primer lugar, agradeció a nombre de Keiko Fujimori a los peruanos que cumplieron con su obligación democrática y a quienes depositaron su confianza en el fujimorismo. Seguidamente, pidió a los representantes del partido a resguardar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas en esta segunda vuelta electoral.

Miguel Torres agradece a quienes votaron por Fuerza Popular

El candidato a la segunda vicepresidencia de la República por Fuerza Popular sostuvo que la jornada electoral continúa con la supervisión de cada acta y cada sufragio emitido y, que la defensa de los resultados es fundamental para garantizar el respeto a la democracia, especialmente tras reflejarse a boca de urna un empate técnico.

En ese marco, les pidió a quienes calificó como "los guerreros por la democracia" a reportar cualquier incidencia o irregularidad que pueda suscitarse en las mesas de sufragio durante el escrutinio.

"Un mensaje directo a nuestros guerreros por la democracia. A cada uno de esos personeros que en este momento empieza la función más importante, la lucha y la defensa del voto. (...) Tienen el derecho de tomar foto y que cualquier incidencia debe ser comunicada a las autoridades y de manera interna a través de los mecanismos prestablecidos. Estemos atentos", precisó.

Finalmente, instó a los personeros de Fuerza Popular a "defender la voluntar popular y que la decisión que tomaron los peruanos queden reflejadas en los resultados electorales".

¿A qué hora revelará la ONPE los resultados de segunda vuelta?

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, anunció que los resultados del conteo de votos de la institución en el marco de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán anunciados a las 9:30 p. m. este domingo 7 de junio.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, anunció que los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta serían publicados a las 9:30 p.m. de este domingo, 7 de junio, en su plataforma oficial. Asimismo, aseguró que la institución no ha cometido... pic.twitter.com/YRgrL3HFok — Exitosa Noticias (@exitosape) June 7, 2026

Asimismo, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instó a la ciudadanía a mantenerse informados de los resultados electorales únicamente a través de los canales oficiales de la ONPE.

Es así como al conocerse los primeros resultados a boca de urna, Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, exhortó a los personeros a mantenerse vigilantes durante el conteo de votos de la segunda vuelta para defender la elección de los peruanos en estas Elecciones 2026.