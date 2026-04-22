Jefe interino de la ONPE estima que este viernes culminarían con el total de actas procesadas

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En su primera conferencia ante la prensa, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, estimó que este viernes 24 de abril culminarían con el conteo de actas procesadas de las elecciones 2026. Las actas procesadas son aquellas que se registran en el sistema de cómputo electoral y difieren de las actas computadas, que refiere a aquellas cuyos votos han sido contabilizados.

"Tenemos una fecha probable de cerrar este viernes los resultados presidenciales, con las actas procesadas, que es diferente a las actas computadas. Luego viene el trabajo en primera instancia de los JEE y si hubiera una impugnación o apelación en segunda instancia en el JNE [...]", expresó.

En la conferencia, Pachas también señaló que esperan terminar con el conteo de votos "lo más rápido posible" para que así la institución no experimente retrasos en su logística de cara a la segunda vuelta.

"Quisiéramos que sea lo más rápido posible, porque tenemos que hacer adquisiciones y servicios, y porque tenemos que llegar a todo el país", dijo.

ONPE colabora en investigaciones

En respuesta a las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril, Bernardo Pachas, quien asumió la jefatura interina de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto, anunció que se ha dispuesto medidas correctivas contra los funcionarios que habrían tenido una participación en lo sucedido.

Asimismo, contó que la entidad electoral se encuentra actualmente colaborando con la justicia para esclarecer las incidencias que impidieron el sufragio.

"Todos los involucrados se encuentran en un procedimiento administrativo disciplinario y, asimismo, la ONPE se encuentra actualmente colaborando con todas las autoridades para esclarecer los hechos sucedidos el domingo 12 de abril", dijo.

Exhorta a fortalecer logística

El jefe interino de la ONPE también señaló que continuarán el trabajo dejado por Piero Corvetto para dar un mensaje de tranquilidad. En ese sentido, exhortó a los trabajadores de la ONPE y las ODPE a fortalecer sus procedimientos con la finalidad de brindar un servicio electoral que devuelva la tranquilidad y seguridad a los ciudadanos.

"A pesar de la salida de Piero Corvetto Salinas, nosotros tenemos que continuar con el trabajo, es un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y a todos los trabajadores que hacen que tengamos un domingo electoral", refirió.

En conclusión, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, indicó que este viernes 24 de abril se culminaría con procesar todas las actas electorales.