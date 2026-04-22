Fiscalía formaliza pedido de detención preliminar al PJ contra Piero Corvetto por irregularidades en elecciones

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, confirmó este miércoles 22 de abril, que su institución ha requerido al Poder Judicial la detención preliminar del ahora exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, por las graves irregularidades en el desarrollo de las elecciones generales 2026.

En entrevista ofrecida esta mañana al Diario El Comercio, el titular del Ministerio Público indicó que anoche presentaron la solicitud de medida restrictiva al juez de turno, quedando a su potestad la evaluación de la misma para determinar su aceptación o rechazo.

Situación legal de Piero Corvetto podría agravarse

Tal como lo anunciara el último fin de semana, Piero Corvetto entregó la tarde de ayer sus pasaportes a la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Quinto Despacho) en su condición de testigo de las investigaciones que busca esclarecer su presunta responsabilidad funcional en el caos electoral que se originó el domingo 12 de abril.

En paralelo, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó a la Fiscalía que se incluya a Corvetto Salinas y al gerente de administración de la entidad, Edward Eloy Alarcón González, en el marco de la investigación preliminar por el presunto delito de colusión agravada.

La situación legal del exfuncionario podría agravarse con el pasar de las horas, si es que el Poder Judicial declara fundado el requerimiento fiscal, el cual lleva consigo el informe de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la PNP, unidad que solicitó siete días de detención preliminar por los incidentes reportados entre el 12 y el 13 de abril.

"No sé si el juez resuelve hoy, no sé si lo declarará fundado también el juez, porque nosotros también hemos tenido, como Fiscalía, evaluar detenidamente el informe, la solicitud de la Fiscalía, y esperemos que el juez asuma, haga suyo, el requerimiento de la Fiscalía y de la Policía y dicte la medida solicitada lo más pronto posible", declaró.

#ENVIVO #S8 | 🟡🗳️ Conversamos con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien reveló que la noche de ayer el fiscal encargado del caso solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto, tras su renuncia a la jefatura de la ONPE por presuntas irregularidades en el proceso... pic.twitter.com/ndLYOdePgR — El Comercio (@elcomercio_peru) April 22, 2026

Oficializan destitución de Piero Corvetto de la ONPE

Luego de que Piero Corvetto presentara su renuncia irrevocable al mando de la ONPE y que esta fuera aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo electoral confirmó que fue notificado sobre la decisión del Pleno de la entidad que preside María Teresa Cabrera Vega.

En ese sentido, según el artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, si el cargo de jefe queda vacante durante un proceso electoral, asume como jefe interino el funcionario de jerarquía inmediatamente inferior que, en este caso es, Bernardo Juan Pachas Serrano, gerente general de la entidad.

"Informamos a la ciudadanía que no se han interrumpido ni se interrumpirán las labores propias del proceso electoral en curso -consistentes en el procesamiento y la contabilización de actas-, así como los preparativos de una segunda elección presidencial", señaló la ONPE a través de un comunicado.

La crisis en la ONPE se da mientras la ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre los resultados oficiales de la primera vuelta electoral.