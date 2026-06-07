Choque de autobús contra un camión dejó al menos 21 muertos y más de 10 heridos

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una tragedia se registró este 7 de junio. El choque de un autobús y un camión, dejó al menos 21 muertos y más de 10 heridos, según el reporte preliminar de las autoridades. Las causas del accidente se encuentra bajo investigación policial.

Colisión de autobús y camión: Reporte preliminar de víctimas

Mientras Perú vivió la segunda vuelta de las Elecciones 2026 para elegir al próximo presidente del Perú, una noticia ha calado a nivel internacional. De acuerdo a los primeros reportes, un accidente se registró este domingo tras la colisión entre dos vehículos.

Las autoridades precisaron que el conductor de un autobús que transportaba a peregrinos iraníes, perdió el control y terminó chocando contra un camión cisterna en la provincia de Di Qar, en el sur de Irak, según fuentes del Ministerio de Sanidad iraquí. El siniestro vial se produjo en la carretera que conecta la provincia con Basora.

Medios como 'El País' precisó que la mayoría de los pasajeros del autobús eran residentes de la provincia de Basora que regresaban a sus hogares tras completar los ritos. Desafortunadamente, tras la colisión de ambos vehículos, estos se incendiaron por el impacto. Al tener conocimiento del accidente, se desplegaron diversos equipos de emergencia para apagar las llamas y realizar las tareas de rescate.

Investigan choque en Irak: ¿Qué ocasionó el accidente?

Las autoridades en Irak detallaron que tras las diligencias sobre el accidente, se reporta un saldo preliminar de al menos 21 muertos y 19 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos de la zona. Asimismo, precisaron que se lleva a cabo una investigación exhaustiva para conocer las causas exactas que dieron origen al choque entre el autobús y camión cisterna.

At least 15 people were killed after a bus carrying Shiite pilgrims collided with a fuel tanker and caught fire in Iraq's southern Dhi Qar province, local officials told Rudaw on Sunday.



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Autoridades de Irak expresan sus condolencias

Por su parte, el primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, dijo en un comunicado que estaba siguiendo la evolución de la situación y que está en contacto constante con las autoridades locales de Di Qar para supervisar personalmente la respuesta al accidente. También expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y garantizó que se esclarecerá los hechos de este incidente vial.

Es así como un accidente en carretera que conecta la provincia de Di Qar y Basora causó gran impacto internacional. Las autoridades en Irak reportaron que el choque entre un autobús y un camión cisterna dejó 21 muertos y más de 10 heridos. El siniestro vial se mantiene bajo investigación.