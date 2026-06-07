Luis Galarreta se pronuncia tras resultados a boca de urna: "El proceso no ha terminado"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La tensión electoral volvió a marcar la jornada de la segunda vuelta presidencial. Tras conocerse los resultados a boca de urna difundidos por Ipsos, que colocan a Keiko Fujimori con 50.7% frente a 49.3% de Roberto Sánchez, los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta y Miguel Torres, ofrecieron una conferencia de prensa en el auditorio Las Naciones.

Allí agradecieron el respaldo ciudadano y de las agrupaciones políticas que se sumaron en los últimos días, pero también advirtieron que el proceso aún no ha concluido.

El mensaje de Galarreta

Con tono firme, Galarreta subrayó que la etapa decisiva recién comienza. "Solamente señalar que el proceso electoral no ha terminado, más bien continúa. Este es el momento donde entra a tallar nuestros personeros y la defensa de cada voto", afirmó, destacando que la vigilancia en el conteo oficial será clave para garantizar la transparencia.

🔴🔵 El candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, agradeció a los votantes que eligieron a su partido tras los resultados a boca de urna. En ese sentido, recordó que el proceso electoral aún continúa y resaltó que la labor de los personeros es fundamental... pic.twitter.com/kDDKiuEgZM — Exitosa Noticias (@exitosape) June 7, 2026

La exhortación a los personeros

En la misma línea, Miguel Torres dirigió un mensaje directo a los personeros de Fuerza Popular, instándolos a cumplir con su rol de manera activa y recordar que cumplen un papel decisivo en el escrutinio.

"A cada uno de esos personeros, en este momento empieza el momento más importante: la lucha y defensa del voto. Saben ustedes que tienen el derecho de tomar fotos, que cualquier incidencia debe ser comunicada a las autoridades y comunicada de manera interna a través de los mecanismos preestablecidos. Queridos personeros, colaboren y estemos atentos", concluyó.

Empate técnico

Los resultados a boca de urna reflejan un escenario extremadamente ajustado, con una diferencia de apenas 1.4 puntos porcentuales entre ambos candidatos. La ONPE ha recordado que los resultados oficiales se conocerán conforme avance el escrutinio y que solo con el 100% de actas procesadas se podrá definir al ganador.

En este contexto, las palabras de Galarreta cobran fuerza, pues recuerdan lo ocurrido en el 2021, cuando la diferencia mínima entre Fujimori y Pedro Castillo derivó en semanas de tensión y cuestionamientos al proceso electoral.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Primeros resultados a boca de urna de la segunda vuelta: Keiko Fujimori en primer lugar con 50.7 % % , mientras que Roberto Sánchez obtiene 49.3 %



Fuente: Ipsos / Latina TV.



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El llamado de Fuerza Popular a la defensa del voto busca reforzar la confianza de sus simpatizantes y garantizar que cada sufragio sea contabilizado. En un escenario tan estrecho, la labor de los personeros se convierte en un factor determinante para la legitimidad del resultado.

La conferencia de Galarreta y Torres refleja la estrategia de mantener movilizada a la base partidaria y de preparar el terreno para un escrutinio que, como en procesos anteriores, podría definir el desenlace en los márgenes más estrechos de la política peruana.