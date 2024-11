'Agatha All Along' REVIVIÓ a Marvel: Reseña SIN SPOILERS a la serie de BRUJAS que todos deberían ver

31/10/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La serie de streaming 'Agatha All Along', cuya trama se centra en una maestra en artes místicas, llegó a su fin. Con nueve episodios en total, el spin off de Wanda-Vision desarrolló una historia épica, demostrando así que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) aún tiene potencial para producir contenido de calidad. Aquí nuestra reseña sin spoilers.

'Agatha All Along' define bien a las brujas

Tras el final de la exitosa historia de la Bruja Escarlata, Kathryn Hahn fue anunciada para protagonizar su propia serie, interpretando nuevamente a la "pérfida e insidiosa" Agatha Harkness. En los cómics, esta hechicera por naturaleza tiene un rol de anti-héroe, y ha sido mentora de Wanda Maximoff y otros superhéroes.

Bajo esta premisa, Harkness es liberada por un 'joven aficionado' de un hechizo que le dejó su aprendiz, el cual incluía la pérdida de sus poderes. Con ello, Agatha ansía recuperar el don que alguna vez la hizo sentir poderosa; En consecuencia, va en búsqueda de 'El sendero', lugar que le podría permitir tal deseo.

Por ello, recluta un aquelarre (secta), donde las hechiceras, al igual que ella, anhelan recobrar la gloria. Cada una enfrenta pruebas acorde a su don, por lo que una a una logra, de alguna manera, superar los obstáculos que se le imponen. Esto resulta toda una experiencia sacra y oscura, en donde además deberán combatir a un grupo de brujas que buscan venganza.

Con el paso de la historia, Agatha se 'desnuda' ante los ojos del misterioso joven que la ayudó, quien además busca un deseo en particular. Con escenas llenas de suspenso, comedia y terror clásico, la serie desemboca en un final que reivindica las atrocidades que alguna vez cometió Harkness, y cuya historia, por ahora, parece ser una de las mejores contadas en el UCM.

La serie que revivió a Marvel

Las últimas propuestas televisivas de Marvel, como Secret Invasion o She Hulk, fueron duramente despreciadas por la fanaticada. Por ello, la serie de brujas ha servido como una especie de 'ave fénix', en donde se han corregido los errores que dejaron a su paso en la descarrillada 'saga del multiverso'.

Con toques de humor negro, música fenomenal y participaciones estelares muy bien argumentadas, cada episodio genera ansias de conocer qué ocurrirá después, desenvolviéndose de forma natural sin perder el ritmo en lo absoluto. Y lo mejor, los tres últimos episodios, además de ser reveladores, tocan el corazón de una manera única.

'Agatha All Along' es sin duda una de las series que logró el renacimiento de Marvel, dándole un lugar merecido a las brujas en el podio de producciones en streaming (Disponible en Disney Plus).