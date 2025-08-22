Cancilleres de Perú y Colombia se reunieron en Bogotá: Confirman encuentro en Lima para el 11 y 12 de septiembre

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El canciller de Perú, Elmer Schialer, mantuvo una reunión con su homóloga de Colombia, Rosa Villavicencio, el último jueves 21 de agosto. Según informó el Ministerio de Relaciones y Exteriores (RR.EE.), las autoridades confirmaron la realización de la XIV Reunión Ordinaria de la COMPERIF, el próximo 11 y 12 de septiembre, en la capital limeña.

Comunicado de la Cancillería

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Cancillería del Perú emitió el comunicado, en donde brindó detalles de lo que fue dicho encuentro entre las autoridades peruanas y colombianas, en el marco de posibles "tensiones", generadas tras las declaraciones de Gustavo Petro.

"Los ministros coincidieron en la voluntad de trabajar conjuntamente para asegurar la navegabilidad en el río Amazonas y atender de manera integral las necesidades de las poblaciones de la frontera común", se lee en su notificación publicada este jueves 21 de agosto.

De tal modo, se conoció que dicho encuentro entre Villavicencio Mapy y Schialer Salcedo, se llevó a cabo el último jueves 21 de agosto, con ocasión de la Cumbre de Países Amazónicos realizada en la ciudad de Bogotá, en Colombia.

📄Comunicado Conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores del Perú y de Colombia.



Confirman encuentro en Lima

En tal sentido, la Cancillería precisó que dicho encuentro bilateral estuvo enmarcada en un ambiente de cordialidad y respeto. Asimismo, los ministros reafirmaron la voluntad de mantener siempre el diálogo, "en armonía con las tradicionales relaciones de amistad y cooperación existente entre los dos países".

Cabe mencionar que, durante la reunión, los ministros de Relaciones Exteriores de la República de Colombia y de la República del Perú confirmaron la realización de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana (COMPERIF), el 11 y 12 de septiembre de 2025, en la ciudad de Lima-Perú.

Congreso declara persona non grata a presidente Gustavo Petro

Como se recuerda, en la moción aprobada por el Congreso se reitera en declarar a Gustavo Petro como persona no grata por sus declaraciones sobre el distrito de Santa Rosa en Loreto. Esta es la segunda vez que los legisladores peruanos lo califican como persona no deseada.

El Pleno del Congreso acaba de aprobar la moción del día 18549 donde se propone declarar como persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en territorio peruano. La moción aprobada durante la noche del jueves 21 de agosto, considera que los actos del presidente de Colombia "desconocen y atentan contra la soberanía territorial".

Asimismo, se exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores a emitir una nota diplomática oficial comunicando la decisión al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional.

De esta manera, la Cancillería del Perú informó sobre la reunión que hubo entre Elmer Schialer y su homóloga de Colombia, Rosa Villavicencio, la cual se realizó en Bogotá.