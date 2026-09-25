Italia: Coliseo de Roma cierra tras muerte de trabajador de 22 años que cayó desde 10 metros

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un trabajador de 22 años falleció tras caer desde una altura aproximada de diez metros mientras realizaba labores de instalación en el Coliseo de Roma, uno de los principales atractivos turísticos de Italia. El accidente provocó el cierre del monumento al público, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Trabajador muere en el Coliseo de Roma

La víctima fue identificada como Andrea Moretti, un joven italiano especializado en trabajos verticales con cuerdas. Al momento del accidente, participaba en la instalación de cableado como parte de un proyecto destinado a implementar un nuevo sistema de iluminación dentro del histórico anfiteatro.

El accidente ocurrió durante la noche del 22 al 23 de septiembre, en el interior del monumento conocido también como Anfiteatro Flavio. Moretti sufrió graves lesiones después de precipitarse desde una altura aproximada de diez metros. Los servicios de emergencia llegaron al lugar e intentaron reanimarlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento.

Tras el hecho, las autoridades italianas comenzaron a investigar las circunstancias que provocaron la caída. Como parte de las primeras diligencias, se revisará la documentación relacionada con los trabajos y se realizará un análisis técnico para reconstruir los momentos previos al accidente y determinar qué factores pudieron influir.

De acuerdo con los primeros datos difundidos por Rai News, Moretti habría sido encontrado con el arnés puesto, pero sin estar sujeto a la cuerda. Sin embargo, esta información forma parte de las indagaciones iniciales y todavía no permite establecer por qué el trabajador cayó desde el interior del Coliseo.

Coliseo de Roma cierra sus puertas

Ante la tragedia, el Coliseo de Roma decidió cerrar sus puertas al público y mantener la clausura durante el jueves como señal de duelo por la muerte del joven y de solidaridad con sus familiares. La medida sorprendió a numerosos turistas que ya habían adquirido entradas y excursiones para visitar el histórico monumento.

El cierre se produjo después de que durante las primeras horas de la mañana se permitiera el ingreso de algunos visitantes, aunque con restricciones en determinadas zonas. Posteriormente, las autoridades suspendieron completamente el acceso al conjunto arqueológico una vez que salió el primer grupo de turistas que había logrado ingresar.

@elpais Un trabajador de apenas 22 años falleció esta madrugada en el Coliseo de Roma al caer desde 10 metros de altura mientras trabajaba en la instalación de la nueva iluminación del monumento. Tras el accidente, el edificio ha permanecido cerrado al público, y algunos turistas no se han mostrado comprensivos con la situación. "Es ridículo", lamenta un estadounidense de visita en Roma. "Si hubiera alguna necesidad de cerrarlo está bien, pero por el luto de alguien... Vengo aquí a pasar solo unos días". #turismo #coliseo #roma #derechoslaborales #trabajo ♬ sonido original - El País

Asimismo, representantes de la Confederación General Italiana del Trabajo acudieron al lugar y solicitaron información sobre la empresa contratista y las condiciones laborales de Moretti. El sindicato también pidió suspender los trabajos de construcción y mantenimiento dentro del Coliseo hasta nuevo aviso, mientras se esclarecen las circunstancias del accidente.

Finalmente, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó la conmoción del Gobierno ante la muerte del trabajador y pidió que las causas del accidente sean determinadas con rapidez. Mientras continúan las investigaciones, el caso ha puesto nuevamente el foco en las condiciones de seguridad de quienes realizan trabajos especializados dentro de espacios históricos y turísticos.