Concierto íntimo: Robbie Williams canta "Angels" a capela en la calle tras la cancelación de su show en Lima

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La Municipalidad de San Miguel decidió clausurar el Arena 1 y suspender el segundo concierto de Robbie Williams, programado para este 24 de septiembre en la Costa Verde. Esta dura medida de las autoridades locales se tomó tras detectar graves problemas de seguridad, con las rutas de evacuación durante el primer show del artista.

La sorpresiva cancelación dejó tristes a miles de seguidores, quienes esperaban cantar junto al famoso ídolo británico. Sin embargo, muchos fanáticos decidieron ir a buscar al cantante directamente a los exteriores de su hotel en Miraflores.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Tras confirmarse la cancelación de su concierto en Perú, Robbie Williams salió del hotel donde se hospedaba en Miraflores para encontrarse con sus fanáticos y cantarles. El inesperado momento emocionó a los seguidores que permanecían en los... pic.twitter.com/27y2SQPKOT — Exitosa Noticias (@exitosape) September 25, 2026

Un mini concierto a las afueras del Hotel

El cantante no quiso dejar a su público con un mal sabor de boca. Al enterarse de la noticia y ver a la multitud que se había juntado en las afueras del hotel, Robbie bajó de su habitación para salir a la calle.

El lugar ya estaba rodearon por un cerco de seguridad en donde el artista se acercó hasta las vallas metálicas para conversar tranquilamente con los asistentes, a quienes les agradeció por estar allí.

Acompañado por algunos integrantes de su banda y con una guitarra acústica, Robbie empezó a cantar su clásico tema "Angels" a capela. Los fans empezaron a cantar con él y grabaron todo el momento en sus teléfonos, viviendo un concierto pequeño pero íntimo.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Tras la cancelación del concierto de Robbie Williams en Perú, los fanáticos continúan retirándose del interior y exteriores del Arena 1, ubicado en San Miguel. Los asistentes expresaron su malestar por la organización del evento.



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Fans llegaron hasta el complejo de la Costa Verde

Mientras un grupo de seguidores se congregaba en las afueras del hotel, la situación en la Costa Verde mostraba el descontento de cientos de asistentes.

Numerosos espectadores, quienes aún no se habían enterado de la cancelación, se trasladaron hasta el recinto con la expectativa de presenciar el espectáculo, viéndose obligados a retirarse del lugar.

Muchos fans, al llegar al Arena 1, constataron que el establecimiento permanecía clausurado por disposición de las autoridades municipales. A esta hora, la concurrencia se dispersa de manera paulatina. El gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad, Carlos Enrique Tineose, acercó al lugar y brindó una declaración para los medios.

"El lugar está suspendido temporalmente, sabemos desde el medio día que (el concierto) está suspendido y a los vecinos se les está comunicando para que se retiren (...) es por un tema de seguridad", dijo mientras muchos asistentes empezaron a recriminar por el cierre.

Tras la cancelación del show principal, los afectados se mantienen atentos al pronunciamiento oficial de la productora respecto al proceso de devolución del dinero de las entradas.