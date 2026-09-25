Sharik Arévalo no quiso cantar tema de Corazón Serrano durante transmisión en vivo: esta fue su razón

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sharik Arévalo está en el ojo público luego de recibir elogios de Edwin Guerrero por su desempeño en la agrupación. Sin embargo, esta vez la cantante llamó la atención por una decisión durante su transmisión en vivo: no quiso cantar un tema de Corazón Serrano y explicó la razón.

Sharik Arévalo no cantó tema de Corazón Serrano

Durante una reciente transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok, Sharik Arévalo conversó con sus seguidores, quienes aprovecharon el momento para pedirle que interpretara uno de los temas de Corazón Serrano.

Entre las solicitudes apareció el popular 'Mix te sueño', pero la cantante prefirió no aceptar el pedido. Sharik Arévalo fue clara al explicar que necesitaba darle un descanso a su voz, pues cantar forma parte de su rutina prácticamente todos los días.

"Gente, miren. Yo tengo que descansar mi voz, canto todos los días", comentó Sharik durante el live, dejando claro que su negativa no tenía que ver con falta de ganas de compartir con sus seguidores.

Sharik Arévalo explicó la razón detrás su decisión

La cantante contó que tiene cierta facilidad para enfermarse de la garganta, por lo que procura tomar precauciones para evitar que su salud termine afectando sus compromisos profesionales con Corazón Serrano.

"Les cuento algo, yo trato de cuidar muchísimo mi voz. Tengo la voz bastante frágil, me enfermo muy rápido. Entonces, como no me gusta estar diciendo me enfermé a cada rato porque es vergonzoso", señaló la artista durante la transmisión.

Pero eso no fue todo. La cantante dejó en claro que esta decisión forma parte de una rutina que aplica también durante sus días de descanso. Según contó, cuando tiene tiempo libre de sus actividades con Corazón Serrano, evita realizar actividades que puedan exigirle nuevamente la voz.

"Los días de descanso yo no canto, no voy a karaokes para cantar, no canto para ningún video y no canto en mis lives si es que hago uno porque mi trabajo es cantar diario, por eso trato de descansar mi voz", expresó.

La explicación de Sharik llega luego de que Edwin Guerrero, director musical de Corazón Serrano, destacara públicamente su desempeño y el talento que ha mostrado dentro de la agrupación.

Así, Sharik Arévalo rechazó cantar un tema de Corazón Serrano en su transmisión en vivo para cuidar su voz, ya que suele enfermarse de la garganta y evita estas actividades incluso durante sus días libres de trabajo.