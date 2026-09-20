"Se me zafó la cadera": Alejandra Guzmán sufre accidente en pleno concierto y pide ambulancia

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cantante mexicana Alejandra Guzmán suspendió repentinamente su concierto en Veracruz tras sufrir un percance físico en el escenario. Este lamentable suceso obligó a detener por completo el espectáculo.

Durante el comienzo del evento, la artista de 58 años de edad se lastimó fuertemente la cadera después de ejecutar un salto. La cantante notó inmediatamente que algo perjudicial había pasado.

El incidente sobre el escenario

La conocida actriz e hija de la famosa Silvia Pinal presentaba el inicio de su esperada gira musical denominada "Los que nos Quedamos Tour". Mientras interpretaba el tema "Más Buena", ejecutó una exigente coreografía.

Tras realizar un salto con ayuda de sus bailarines y agacharse, su cadera falló repentinamente y terminó sin sostenerse sola en el suelo. Fue en ese preciso instante de la noche cuando se dirigió al público que estaba presente en el recinto veracruzano.

"Perdónenme, pero se me zafó la cadera (...) ¿Hay una ambulancia? Perdónenme, pero no me puedo levantar (...). No sé qué hacer, creo que necesito un doctor", alcanzó a decir la cantante mientras era auxiliada rápidamente por su grupo de bailarines.

La preocupación de los presentes creció al confirmar la absoluta inmovilidad física. Ante ello, el desconcierto general de los fanáticos continuó mientras varios asistentes captaron el momento exacto que muy pronto se viralizó.

Finalmente, la intérprete solicitó ayuda exterior por el fuerte impacto y confirmó la suspensión de su evento.

🚨 ACCIDENTE | MOMENTO EXACTO en que a la cantante mexicana ALEJANDRA GUZMÁN se le safó la cadera en pleno show ‼️ SIGUE EN EL HOSPITAL 😲😮😞



"Disculpen creo que se me safó la cadera"



La cantante de 59 años sigue en el hospital y cancelará sus próximas presentaciones. pic.twitter.com/zIcusU4eAt — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 20, 2026

El historial médico por la compleja prótesis

Los complejos problemas en la zona de la cadera de la conocida artista comenzaron a originarse durante el año 2009.

Todo surgió después de someterse a una operación estética directamente enfocada en aumentar el tamaño de sus glúteos. En dicho procedimiento médico le inyectaron una nociva sustancia conocida como metil metacrilato, dejándola en estado muy grave.

Al paso de todos los años, el sistema inmune de la propia artista rechazó dicha sustancia de forma totalmente natural. Este material terminó 'solidificándose' lentamente hasta encarnarse de manera muy peligrosa en todo su tejido muscular correspondiente a la pelvis.

Esto afectó severamente su cadera, obligándola a pasar por múltiples y exhaustivas operaciones médicas logrando quitárselo.

En el año 2013, la bailarina mexicana recibió la ansiada prótesis elaborada completamente con titanio. Por estos antecedentes, suele llamarse a sí misma con humor como "biónica" o "de titanio".

Actualmente, esta cadera artificial suele salirse de posición al realizar movimientos excesivamente bruscos, pues la pieza ortopédica depende enteramente de su fuerza muscular original para caminar.