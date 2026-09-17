'Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago': esta es la fecha de estreno de la película dirigida por Greta Gerwig

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Retorno esperado. El universo de Las Crónicas de Narnia volverá a la pantalla grande con una nueva película que buscará recuperar el impacto de la popular saga de fantasía. En esta ocasión, Netflix apuesta fuerte por esta producción, que ya cuenta con una inversión superior a los 280 millones de dólares, sin incluir los gastos de promoción. La historia estará basada en la obra de C. S. Lewis y tendrá a una importante figura de Hollywood al frente del proyecto.

'Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago'

La cinta cinematográfica adaptará el sexto libro de la saga, cuya trama sirve de precuela de la franquicia al ubicarse cronológicamente antes de los eventos de la primera novela. A la espera de un primer tráiler, la plataforma ha querido sorprendió compartiendo el logo oficial de 'Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago'.

Además, el gignate del streaming se estrenará en los cines el 12 de febrero de 2027. Luegode su paso por las salas de cine, llegará al catálogo de Netflix el 2 de abril de 2027. De esta manera, la plataforma busca convertir el regreso de la franquicia en un acontecimiento cinematográfico y recuperar el interés que generaron sus primeras películas.

Cabe indicar que la producción estará dirigida por Greta Gerwig, reconocida por películas como Lady Bird, Mujercitas y Barbie. En el elenco aparecen dos nombres de enorme trayectoria: Meryl Streep y Daniel Craig, acompañados por Carey Mulligan, Emma Mackey y Denise Gough. También forman parte del reparto Ciarán Hinds, Susan Wokoma, David McKenna, Beatrice Campbell y Kobna Holdbrook-Smith.

Pero Gerwig tiene planes más amplios para la saga. El productor Mark Gordon dejó entrever que la cineasta adaptará los dos primeros libros del universo creado por C. S. Lewis, lo que convertiría a 'El león, la bruja y el armario' en la siguiente película de la franquicia.

Vive la creación de Narnia con la directora Greta Gerwig, que da vida por primera vez a la aclamada historia de C. S. Lewis, 'El sobrino del mago'. En cines de todo el mundo el 12 de febrero de 2027. pic.twitter.com/RZR7e0zTh4 — Netflix España (@NetflixES) September 16, 2026

Un pasado fructífero

El regreso llega después de una primera etapa cinematográfica que comenzó en 2005 y tuvo tres películas hasta 2010. En conjunto, esas producciones recaudaron más de 1.500 millones de dólares a nivel mundial, aunque la última entrega evidenció una pérdida de impulso para la franquicia.

Por lo que ahora Netflix pretende darle una nueva identidad al universo de las Crónicas de Narnia y recuperar a los espectadores así como fanáticos que siguieron sus primeras aventuras.

En síntesis, el universo de Las crónicas de Narnia volverá a la pantalla grande con la película 'Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago' que estará dirgida por Greta Gerwig y también se estrenará en Netflix.