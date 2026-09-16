Hito histórico en el cine: 'Spider-Man: Brand New Day' destrona a 'Star Wars' como la película más taquillera en EE.UU.

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El universo cinematográfico de los superhéroes ha alcanzado una nueva cima histórica. La película Spider-Man: Brand New Day se convirtió oficialmente en la película más taquillera de todos los tiempos en la taquilla doméstica de los Estados Unidos.

Recaudación exhorbitante

Con una recaudación acumulada de 936.773 millones de dólares tras 47 días de exhibición en salas de cine, la cinta superó la marca histórica impuesta por Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, la cual ostentaba el récord desde finales de 2015 con 936 millones de dólares.

El hito fue celebrado a través de redes sociales por las cuentas oficiales de Sony Pictures y la producción del filme, quienes expresaron su agradecimiento a los fanáticos por hacer "historia en el cine".

El reconocimiento de Lucasfilm y su posición en la taquilla mundial

La hazaña no pasó desapercibida para los antiguos poseedores del récord. Desde Lucasfilm y la franquicia Star Wars, enviaron un emotivo mensaje de felicitación a los realizadores.

"Desde una galaxia muy, muy lejana, todos en Lucasfilm envían una enorme felicitación a Destin, Tom, a todos en Sony Pictures y Marvel Studios, y a todo el equipo detrás de 'Spider-Man: Brand New Day' por establecer un nuevo récord de taquilla nacional y arrebatarle la corona a 'Star Wars: The Force Awakens'".

A nivel internacional, el éxito comercial del aracnoide también se ubica en los peldaños más altos de la industria. En el ranking de recaudación global histórica, la cinta se ha posicionado en el tercer lugar mundial al acumular un total de 2,450 millones de dólares. En dicho podio únicamente permanece por detrás de Avatar (2,900 millones de dólares) y Avengers: Endgame (2,700 millones de dólares).

Un nuevo capítulo para Peter Parker

Esta producción representa la cuarta película en solitario del superhéroe liderada por Tom Holland junto a Zendaya. La historia explora una etapa inédita y madura en la vida de Peter Parker tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, donde el hechizo lanzado por Doctor Strange borró su identidad de la memoria de todos sus seres queridos.

En esta entrega, el protagonista debe rehacer su vida desde el anonimato total mientras asume en soledad la responsabilidad de proteger a la ciudad de Nueva York.

Así, la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland se consagra además en el tercer puesto histórico de la taquilla mundial con 2,450 millones de dólares, marcando un hito para Sony Pictures y Marvel Studios.