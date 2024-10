Famosa modelo de OnlyFans falleció en extrañas circunstancias durante fiesta en yate

03/10/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Un impactante suceso sacudió las redes sociales en las últimas horas. Una famosa modelo de la plataforma OnlyFans fue hallada sin vida luego de asistir a una fiesta en yate. Lo más preocupante del asunto radica en las misteriosas circunstancias en las que sus restos fueron descubiertos.

Modelo muere en extrañas circunstancias

Según la información de medios internacionales, la modelo brasileña de 31 años, Adriana Vieira, publicó el pasado 22 de septiembre una imagen en donde se la ve sosteniendo una botella de champaña, a bordo de un lujoso yate cerca a las costas de Miami, Florida. Además, habían otras mujeres que la acompañaban.

En dicho contexto, se encontraban celebrando la fiesta de un rapero, del cual aún no se ha revelado su identidad. No obstante, los medios precisan que ella se animó a nadar cerca a la embarcación, pese que se había alertado el acercamiento de medusas en dicha zona.

Tras permanecer en el agua, se sumergió y, conforme a la información de testigos, no volvió a aparecer. Estos hechos derivaron a una búsqueda intensa de la influencer, la cual finalizó cuando, en un hecho escalofriante, encontraron el cuerpo flotando cerca al puerto de dicho lugar.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su repentino deceso. Sin embargo, las extrañas circunstancias en las que pereció han causado entre sus seguidores mucha intriga por lo que pudo haber ocurrido durante la fiesta.

Familia de modelo pide investigación

Luego de conocerse la trágica noticia, la familia de la influencer expresó su profundo dolor. Adriana Vieira deja en la orfandad a un pequeño niño de tan solo seis años, quien estuvo al cuidado de una nana.

Por otro lado, Antonia de Lourdes Vieira, madre de la creadora de contenido, pidió a los medios de comunicación de su natal Brasil que apoyen con la investigación para que se logre esclarecer la muerte de su hija. Asimismo, solicitó ayuda para recuperar el cuerpo.

¿Quién era Adriana Vieira?

Adriana Vieira era conocida en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans (OF). Bajo el seudónimo de Lady Rich Forever, la influencer había ganado cierta popularidad en las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram acumulaba más de 505 mil seguidores.

No obstante, tras su deceso, su página oficial en OF, al parecer, fue dada de baja. Esto debido a que ya no se encuentra ningún tipo de contenido en dicha plataforma.

Todos estos detalles han significado un preocupante misterio, por lo que la policía local deberá investigar para determinar qué ocurrió con esta famosa modelo de OnlyFans, quien murió en extrañas circunstancias.