Selección Peruana anunció la convocatoria de Jorge Murrugarra para los duelos ante Uruguay y Brasil

La Selección Peruana anunció la convocatoria de un nuevo jugador de cara a los encuentros ante Uruguay y Brasil por Eliminatorias Sudamericanas. Mediante un comunicado, las redes sociales del combinado nacional dieron a conocer que Jorge Murrugarra será parte del grupo que ya viene trabajando bajo las ordenes de Jorge Fossati.

El volante de Universitario se unirá a los entrenamiento en Videna de manera inmediata pensando en los encuentros programados para el viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional ante los charrúas y contra el pentacampeón del mundo el martes 15 de octubre en Brasilia. De momento, la Bicolor se encuentra última en la tabla de posiciones de la competición con solo tres unidades por lo que mantiene escasas chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Luego de anunciar la lista de convocados la noche del último domingo, los futbolistas del medio local iniciaron los trabajos en las instalaciones de Videna para la venidera fecha doble de Clasificatorias. Una de las novedades del llamado fue la ratificación de Jean Pierre Archimbaud y el regreso de Horacio Calcaterra tras sus buenas jornadas en el Torneo Clausura vistiendo la camiseta de la 'U'.

Sin embargo, el volante nacionalizado solo pudo trabajar con el resto de sus compañeros el pasado lunes ya que tuvo que realizar un viaje de emergencia hacia Argentina para resolver un contratiempo familiar. Según se pudo conocer, el mediocampista recién se reincorporará a los trabajos este jueves.

Por lo demás, los jugadores seguirán trabajando bajo la atenda mirada de Jorge Fossati quien recientemente declaró que sigue siendo optimista a pesar de la ubicación del equipo de todos en la tabla de posiciones.

Justamente, el 'Nonno' señaló que el rival de este viernes 11 de octubre se encuentra entre los más fuertes de esta parte del mundo y que Perú integra el otro grupo, el de los débiles. Pese a ello, el estratega aseguró que esto no los hace un rival accesible para cualquier otro rival.

"En el fútbol sudamericano no existe más lo que existía, los equipos difíciles y los equipos accesibles. Están los más fuertes y los menos fuertes, entre los más fuertes está Uruguay, juegue quien juegue, no digo que sea el más fuerte pero que está entre los más fuertes no hay ninguna duda y que Perú está entre los menos fuertes tampoco queda duda, lo dicen las tablas. Estamos entre los menos fuertes pero no somos accesibles para nadie y eso va a quedar demostrado en los próximos partidos, como ya quedó demostrado en los anteriores", precisó.