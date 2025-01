Lady Gaga anunció su nuevo disco 'Mayhem': Tétrico video reveló detalles de su retorno a la música

27/01/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Finalmente, Lady Gaga reveló el título oficial que tendrá su séptimo álbum de estudio. Con un enigmático tráiler, la cantante estadounidense dio un primer vistazo de lo que será 'Mayhem', el nuevo disco que marcará su retorno a la música. En la siguiente nota, conoce todos los detalles que liberó la 'madre monstruo'.

Lady Gaga anunció 'Mayhem', su nuevo disco

A través de sus redes sociales, Stefani Germanota (nombre real de la artista), publicó un teaser que mostró ciertos alcances de su nueva era musical. En dicho video, Gaga reveló que 'Mayhem' (Caos) será el título de su séptimo disco, el cual tiene programado estrenarse el próximo 7 de marzo de 2025.

Además, los fragmentos del clip revelaron imágenes impactantes de la estética que tendrá el albúm. Con tintes oscuros y tétricos, 'Mayhem' promete traer de vuelta a la Gaga que se hizo conocida en sus inicios, cuyo estilo extravagante y misterioso la catapultó a la fama en 2008.

Por si fuera poco, la artista jugó con sus fanáticos mostrando algunas pistas de los nombres que tendrán sus canciones en el disco. Por ello, los 'pequeños monstruos' descubrieron que el tracklist podría tener alrededor de 14 temas, además de los sencillos oficiales, "Die with a smile" y "Disease".

Estas son las posibles canciones de 'Mayhem'

De acuerdo a los fragmentos que publicó en su video, estos serían los nombres de las canciones que tendrá 'Mayhem'. Cabe destacar que, algunos de estos títulos son visibles dentro del clip, algo que fue detectado por sus más acérrimos seguidores.

1. Disease

2. Abracadabra

3. Garden of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Vanish Into You

6. Killah (feat. Gesaffelstein)

7. Zombieboy

8. Lovedrug

9. How Bad Do I Want

10. Don't Call Tonight

11. Shadow of a Man

12. The Beast

13. Blade of Grass

14. Die With a Smile (feat. Bruno Mars)

Por si fuera poco, muchos apuntan a que "Abracadabra" y "Vanish into you" serían los últimos singles del disco, por lo que la era 'Mayhem' tendría en total 4 sencillos oficiales. Incluso, se espera que el próximo 2 de febrero, en plena celebración de los Grammys 2025, ella libere una de estas canciones.

"El álbum comenzó cuando enfrenté mi miedo de volver a la música pop que mis primeros fans amaban", mencionó la artista en un pronunciamiento emitido por Universal Music, dejando en claro que su nueva era musical estará cargada de moda, sonidos pop y videos extravagantes.

De esta forma, Lady Gaga anunció el lanzamiento de su nuevo disco 'Mayhem'. Dicha producción se estrenará el próximo 7 de marzo, marcando así el retorno de la artista a la escena musical.