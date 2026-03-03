¡A las rejas! Destacado reguetonero es condenado a 10 años de prisión por tribunal de Miami

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un reconocido cantante de la escena musical urbana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de ser sentenciado a 10 años de prisión. En la siguiente nota te contamos de quién se trata.

10 años tras las rejas

El reguetonero Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, fue condenado a 10 años de prisión en el condado de Miami-Dade como resultado de aceptar un acuerdo de culpabilidad por dos casos en su contra.

De esta forma, la resolución judicial pone fin a varios procesos penales que se encontraban abiertos y que habían generado amplía atención mediática e el sur de Florida, en Estados Unidos.

Vale indicar que, el proclamado 'Rey del Reparto' tendrá que cumplir además cinco años de libertad condicional al salir de la cárcel, de acuerdo al dictamen del juez Milton Hirsch.

Hay que mencionar que, en noviembre de 2025, este intérprete cubano fue hallado culpable de solicitar el asesinato de una persona. Eso conllevó a que las autoridades abrieron una investigación contra el intérprete tras difundirse videos en los que pedía que se apuñalara a Damián Valdez Galloso, en octubre de 2024. Valdez Galloso está en prisión en espera de un juicio.

En los mensajes que se mostraron como prueba de sus intenciones para quitarle la vida al presunto asesino del reguetonero cubano 'El Taiger', Chocolate MC escribió frases intimidantes como "Si la policía no te mata, te vamos a matar" y ofreció "Cien mil dólares por tu cabeza".

Así se llevó a cabo su sentencia

De acuerdo a medios locales, Sierra Hernández escuchó el veredicto con total serenidad y aparente resignación. En la sala de la audiencia estuvieron presentes su novia Yelena Ramíez y su hermana Isis Sierra.

Posteriormemte, procedió a darle un abrazo a su abogado Adolfo Gil. En tanto, cabe resaltar que la decisión de 10 años en la cárcel es una decisión bastante airosa para el cantante cubano, que además tenía dos casos pendientes de procesamiento por el secuestro de un fanático y por un robo en la habitación de un hotel local.

Esta sentencia comprende una culpabilidad que abarca y resuelve los tres casos. De ser procesado bajo acusación de secuestro, el artista prodría haber enfrentado una cadena perpetua.

Con respecto a la libertad condicional que cumplirá tras el encierro de diez años será bajo estrictas regulaciones impuestas por el tribunal como someterse a una evaluación de salud mental y de control riguroso sobre abuso de sustancias, y cumplir una orden de alejamiento de las víctimas.

Como vemos, el reguetonero cubano Chocolate MC será encarcelado por diez años y tendrá que cumplir además cinco años de libertad condicional al salir de la cárcel, de acuerdo al dictamen.