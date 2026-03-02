Melissa Klug sorprende con INESPERADO VIDEO y mensaje en sus redes sociales: "Sin miedo"

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug sigue impactando a sus seguidores y esta vez con un inesperado video compartido en sus redes sociales. La empresaria nadó con tiburones en medio de su viaje a Las Maldivas.

Inesperada escena: Melissa Klug nadó con tiburones

Melissa Klug capó la atención de la farándula peruana tras no dudar en salir en defensa de su hija Samahara Lobatón tras la difusión de un video donde se veía a Bryan Torres agrediéndola en la habitación de su hogar. Tras esa polémica situación, la popular 'Blanca de Chucuito' decidió emprender un recorrido por el extranjero.

Es así como en un inicio documentó su viaje con sus amigas por Europa y Asia para seguidamente lanzar en su cuenta de Instagram un inesperado post que ha causado gran revuelo. ¿Por qué? Pues bien, se ve a la expareja de Jefferson Farfán en una playa e introduciéndose al agua donde habían tiburones, que son parte del atractivo turístico de las Islas Maldivas.

Melissa Klug sostuvo con un mensaje que acompañó el post en sus redes sociales, que esa escena era un reflejo de su proceso de sanación luego de episodios familiares complejos. "Maldivas, me curaste y me sanaste. Eres simplemente increíble 🇲🇻. No solo fue un viaje... fue mi medicina", escribió la empresaria chalaca.

Viaje de sanación en Islas Madilvas

Como era de esperase, las imágenes no pasaron por desapercibidas por sus seguidores, ya que rápidamente no dudarn en expresarles sus temores por verla tan cerca de esos animales marinos considerados peligrosos. "Muero de miedo", "cuidado", fueron algunos de los comentarios en Instagram, pero Melissa Klug aseguró que esa experiencia le llenó el corazón de adrenalina.

"Nadando con tiburones, sin miedo y con el corazón lleno de adrenalina... la vida se vive así, intensamente. Una experiencia maravillosa", agregó la 'Blanca de Chucuito' en sus redes sociales.

Jesús Barco confirma su reconciliación con Melissa Klug

Pese a que hace unos meses anunciaban su separación, Jesús Barco sorprendió al compartir un tierno mensaje por el cumpleaños número 42 de Melissa Klug, con el que confirmaría su reconciliación: "Feliz cumpleaños, mi amor, solo decirte que te amo mucho", escribió el futbolista.

Pero no todo quedó ahí, ya que sus demostraciones de amor siguieron como en el post del viaje a Islas Maldivas de la 'Chalaca'. En su reciente publicación en Instagram, el 'pelotero' y padre de su última hija decidió comentarle la siguiente frase: "Te amo mi amor disfrútalo al máximo", reflejando que está al tanto de las actividades de Melissa Klug y que siempre la apoya en cada una de sus aventuras.

Es así como tras unas semanas de tensión familiar, Melissa Klug decidió viajar por Europa y Asia sorprendiendo a más de uno al compartir una de sus excursiones: ¡nadó con tiburones!, lo que preocupó a sus seguidores.