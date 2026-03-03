Pamela López se burla de los planes de boda de Christian Cueva y Pamela Franco: "Viuda negra"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López no tuvo piedad al referirse a las recientes declaraciones de su expareja, Christian Cueva, sobre las intenciones que tiene de casarse con Pamela Franco. La influencer trujillana fue más allá respecto al color del vestido de la futura novia y les deseó un feliz matrimonio de forma muy irónica.

Pamela López destruye la felicidad de Cueva y Pamela Franco

Hace unas horas, Pamela fue invitada al pódcast 'QBochinche' y, desde un inicio, afiló su artillería contra Pamela Franco, recordando cómo inició su relación con Christian Cueva. "A mí me encanta que la señora cland****na, hoy oficializada, ocupe mi lugar. Me encantaría que eso suceda", dijo en un inicio.

Enseguida, dejó entrever que, si Pamela y Christian llegan a casarse, la cantante de cumbia finalmente podría sentir lo que ella pasó durante su matrimonio con el futbolista. "Porque solo ahí va a saber todo lo que yo sentí", agregó Pamela, para luego darles la "bendición".

Sobre el color del vestido de la novia, Pamela López fue irónica al decir que debería casarse de negro. "Se puede casar de negro, como viuda negra. Yo me casé con un vestido color ivory. Yo pienso que, como su corazón, negro . Además, no pasa de moda: negro con negro pega", indicó.

Finalmente, Pamela López reconoció que durante muchos años fue "migajera" con Christian Cueva y no desaprovechó la oportunidad para dar a entender que el futbolista no era físicamente su tipo ideal.

"Por años fui migajera, dependencia emocional. Muchos lo sufren y es difícil salir de ese círculo vicioso, más aún cuando tienes niños (...) Federico es poco, es chancadito de cara. A veces el amor es ciego ", concluyó.

Cueva confirma boda con Pamela Franco

Christian Cueva demostró que está más enamorado que nunca de Pamela Franco y aseguró que tiene entre sus planes casarse con la cantante de cumbia, porque considera que es el amor de su vida, su compañera, y que con ella se atrevería a hacer cosas que nunca antes había considerado.

"Es el amor de mi vida, es la persona que es mi compañera, es la persona en la cual yo confío, es la persona con la que yo me apoyo en los momentos difíciles, como ella también lo hace conmigo. Entonces es todo. Esa es la palabra, es todo lo que hay en mi vida", concluyó.

En medio de la polémica, Pamela López dejó claro que no guarda silencio cuando se trata de su pasado con Christian Cueva. Con ironía y duras frases hacia Pamela Franco, marcó distancia y aseguró que hoy afronta esta nueva etapa con mayor fortaleza personal.