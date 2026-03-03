Suheyn Cipriani confirma su reconciliación con Macarius: "Es un buen chico, él sabe que lo quiero"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suheyn Cipriani confesó que ha retomado su relación con el streamer Macarius, luego de que ambos fueran captados besándose durante un viaje a Arequipa. La modelo aseguró que el creador de contenido es una buena persona y descartó tajantemente que haya habido una infidelidad en su ruptura.

Suheyn grita su reconciliación con Macarius

Durante la más reciente emisión de su programa 'Esto sí es amor', la exreina de belleza se tomó unos minutos para confesar que se ha dado una nueva oportunidad con el streamer arequipeño.

"Muchos han podido ver, tal vez, unas imágenes mías que están circulando en redes sociales, y es que sí, he decidido retomar mi relación ", dijo en un inicio, para luego negar los rumores de una supuesta infidelidad.

"Quiero dejarlo claro: en mi relación nunca hubo faltas de respeto, nunca hubo infidelidades. Esa persona que ahora comparte conmigo la vida es un muy buen chico. Tal vez tuvimos problemas de distancia o inseguridades de ambas partes", agregó.

Suheyn indicó que no ha sido nada fácil llevar una relación pública, donde muchas personas opinan sobre ella sin, muchas veces, conocer el trasfondo de la situación. Finalmente, confesó que quiere mucho al streamer y le agradeció por formar parte de su vida.

Suheyn lloró por Macarius

Hace unos días, la modelo se presentó en el programa Magaly TV, la firme y, cuando apenas estaba empezando a explicar que su relación terminó por la distancia, se le quebró la voz y no pudo continuar hablando. Magaly supo sobrellevar la situación y pidió que le acercaran un vaso de agua.

Cipriani se repuso rápidamente y explicó que se siente muy susceptible en este momento. "Es un tema muy reciente para mí, entonces me ha afectado mucho. Estoy muy sensible y me da pena llorar así, qué vergüenza", dijo sobre la ruptura que había tenido con el streamer.

Enseguida, explicó que Macarius es un buen chico y que no hubo un tema de infidelidad de por medio en su separación. Resaltó que el streamer es una persona muy trabajadora, pero posiblemente le falta madurez o no la ve como la persona adecuada para formalizar un romance.

De esta manera, Suheyn Cipriani deja en claro que su historia con Macarius continúa, pese a las críticas y especulaciones. La modelo apuesta nuevamente por el amor y asegura que su reconciliación se basa en el respeto y la confianza, dispuesta a enfrentar juntos esta nueva etapa pública.