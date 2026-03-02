Alejandro Sanz sorprende al besar a Stephanie Cayo durante su concierto en Ecuador

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se armó el revuelo en Ecuador! Alejandro Sanz sorprendió a todos al darle un beso a Stephanie Cayo en pleno concierto. Las imágenes no tardaron nada en inundar las redes sociales, y claro, los rumores de un posible romance entre ellos han vuelto a sonar más fuerte que nunca.

Alejandro Sanz besa a Stephanie Cayo

La noche del 21 de febrero, el show de Alejandro Sanz en Guayaquil dio un giro que nadie veía venir. Todo fluía normal y el concierto iba sobre ruedas, hasta que de pronto el español se mandó hacia un costado del escenario donde estaba Stephanie Cayo bien instalada.

De la nada y ante el asombro de todo el público, Alejandro Sanz se inclinó para darle un beso a la actriz. Lo más increíble fue que, justo después, regresó al centro de la tarima y siguió con su show como si no hubiera pasado absolutamente nada.

El momento quedó grabado gracias a una usuaria, Ruddy Restrepo, y como era de esperarse, las imágenes se hicieron virales en un abrir y cerrar de ojos, sumando miles de reproducciones en todas las redes sociales.

Los fans del español no tardaron nada en preguntarse si ese beso fue solo un gesto de cariño entre amigos o la confirmación silenciosa de algo más.

Y es que, si lo pensamos bien, ver a Stephanie Cayo metida en casi todas las fechas de la gira "¿Y ahora qué?" es un detalle que ya venía haciendo ruido desde hace semanas.

Es más, varios que estuvieron en otros conciertos ya venían soltando el dato en redes de que a la actriz peruana se le ha visto pegadita al cantante en varias fechas por la región. Con esto, obviamente, las sospechas de que entre ellos hay algo más que una simple amistad han cobrado muchísima más fuerza.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo juntos en Perú

Días después del comentado concierto en Ecuador, específicamente el 25 y 26 de febrero, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viajaron a Perú para las siguientes fechas del tour.

Durante esas presentaciones, varios asistentes lograron captarlos juntos y abrazándose en distintos momentos, aunque esta vez no hubo besos ni demostraciones públicas tan evidentes como las ocurridas en Guayaquil.

Hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir un posible romance, lo que ha mantenido la expectativa entre sus seguidores.

Así, Alejandro Sanz dejó a todos con la boca abierta al mandarse con ese beso a Stephanie Cayo en pleno concierto en Ecuador. Con ese gesto, no solo volvió a encender los rumores de un posible romance, sino que puso a los dos en el ojo de la tormenta y en boca de todo el mundo.