Influencer falleció tras sufrir cuatro paros cardíacos: Familiares la despiden con emotivo mensaje

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gran conmoción ha causado la muerte de una joven influencer tras comenzar a sentirse mal mientras se encontraba en su domicilio familiar. La desafortunada noticia fue confirmada por sus seres más allegados a través de las redes sociales.

Muerte súbita tras cuatro paros cardíacos

La creadora de contenidos brasileña María Rita Rodrigues da Silva, de 25 años, falleció el pasado 21 de febrero en su vivienda de Sao Bernardo do Campo cuando comenzó a sentir mal mientras estaba maquillando a su madre en su hogar.

De acuerdo a lo manifestado por sus familiares, la joven se desmayó sobre la cama y tras ello recibió maniobras de primeros auxilios por parte de sus padres y su enamorado hasta que lleguen los servicios de emergencia.

Posteriormente fue trasladada hasta un hospital cercano en donde sufrió un total de cuatro paros cardíacos consecutivos, pero lastimosamente la influencer no pudo ser reanimada por los médicos.

"María vivió intensamente sus 25 años en esta tierra, siempre asegurándose de demostrar cuánto amaba algo, siempre con una sonrisa en el rostro y un espíritu alegre (...) Estaba en un momento maraviloso, se había graduado en la universidad hacia unos meses tenía el trabajo de sus sueños, vivía la relación que le había pedido a Dios y estaba en armonía con todos", se lee en una publicación en redes sociales.

¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?

Hay que mencionar que, de acuerdo al diagnóstico médico se llegó a conocer que la causa del fallecimiento de la oriunda de Brasil fue una isquemia miocárdiaca aguda combinada con tromboembolismo pulmonar.

Al respecto su familia sostuvo que Rodrigues da Silve no tomaba medicación crónica y que todo se suscitó de forma rápida, sin que hubiera indicios previos de algún problema de salud y sin un sufrimiento prolongado.

La noticia del deceso de la influencer a tan corta edad generó una fuerte congoja entre sus seguidores y compañeros del mundo del digital y redes sociales. Por su parte, una de sus colegas Luana Lilian la recordó como una persona cercana e inspiradora.

Su velaotorio se llevó a cabo el 22 de febrero y su sepelio tuvo lugar al día siguiente, en la ciudad de Sao Paulo en donde falleció, en medio de numerosas muestras de cariño en redes sociales.

Es así que, a los 25 años la joven influencer brasileña María Rita Rodrigues da Silva murió víctima de cuatro paros cardíacos luego de sentirse mal cuando se encontraba maquillando a su madre en las inmediaciones de su domicilio.