María Pía Copello se muestra feliz tras el debut de su hijo como empresario: "Orgullosa de ti"

María Pía Copello se mostró feliz tras el debut de su hijo como empresario, luego de que Samuel Dyer Copello presentara su marca de ropa y sorprendiera a sus seguidores al apostar por un proyecto propio, lejos del circuito digital y deportivo en el que muchos lo conocían.

Hijo de María Pía debuta como empresario

Con solo 18 años, Samuel Dyer Copello decidió dar un paso clave en su crecimiento personal y profesional. El hijo mayor de María Pía Copello lanzó oficialmente su línea de ropa AVOID.

AVOID es un proyecto que rápidamente empezó a llamar la atención por su concepto, su estética y, sobre todo, por sus precios, que se ubican por encima del promedio del mercado juvenil peruano.

Hasta antes de este anuncio, Samuel era más reconocido por su presencia en redes sociales y por su participación en competencias automovilísticas como integrante del team Dyer. Sin embargo, esta nueva etapa marca su ingreso formal al rubro empresarial.

La primera colección lleva por nombre The Legacy Collection y fue puesta a la venta a través del sitio web oficial de la marca, con un catálogo inicial de siete prendas. Las camisetas se ofrecen a 179 soles y las poleras alcanzan los 299 soles.

En la presentación digital de la marca, Samuel explicó el concepto que sostiene su proyecto: "Todo legado comienza con una decisión: crear algo que permanezca. Hoy nace THE LEGACY COLLECTION, nuestra primera colección. Una declaración de identidad. Una visión que no sigue tendencias, las evita. El legado empieza ahora".

María Pía respalda emprendimiento de su hijo

La reacción de María Pía Copello no se hizo esperar. La conductora y empresaria utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su respaldo al nuevo proyecto de su hijo con un mensaje breve, pero contundente: "Orgullosa de ti" .

Para los seguidores de la familia, este gesto no pasó desapercibido, ya que madre e hijo suelen mostrarse muy cercanos y cómplices en plataformas digitales.

Hijo de María Pía regresó a Perú por su marca

Actualmente, Samuel Dyer Copello se encuentra cursando estudios universitarios en Estados Unidos. María Pía compartió en su momento lo difícil que fue la despedida en el aeropuerto y la nueva etapa de independencia de su hijo:

"Nos vamos. Samuelito ya no regresa con nosotros. Se queda estudiando", escribió en una publicación que conmovió a sus seguidores.

A pesar de vivir temporalmente fuera del país, Samuel organizó un breve viaje de retorno a Perú para liderar personalmente la grabación del video de lanzamiento de AVOID.

