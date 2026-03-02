Caso Lizeth Marzano: Francesca Montenegro toma DRÁSTICA decisión tras difusión de chats con Adrián Villar

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Francesco Montengro tomó una inesperada decisión tras sus recientes revelaciones y difusión de chats con Adrián Villar en el marco de las investigaciones que se le sigue a su ahora expareja por el accidente automovilístico que acabó con la vida de Lizeth Marzano.

La influencer decidió romper su silencio al verse envuelta en un escándalo mediático tras revelarse un video donde se la ve junto a su padre, Adrián Villar, el padre del joven de 21 años y la periodista Marisel Linares en un parque horas después del atropello de Lizeth Marzano el último 17 de febrero. Esa escena generó especulaciones de que habría tratado de encubrir a quien en ese momento era su enamorado.

Durante una entrevista con el programa 'Sin Rodeos', Francesca Montenegro, en primer lugar, negó tajantemente haber estado dentro del auto de Adrián Villar, en el momento de la tragedia y aseguró que en la cena que tuvieron juntos antes del accidente "no tomaron ni una gota de alcohol ni sustancias ilícitas". Pero no todo quedó ahí, ya que la joven tuvo que responder por la difusión de unos chats que la dejarían "mal parada".

En este fragmento de conversación revelado en televisión, Montenegro le dice a Adrián Villar que su padre es un excelente abogado. "Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es, tipo de verdad", le escribió. Seguidamente, se ve que ella le indica al joven que su mamá le preguntaba si deseaba que "que le cuente (a su padre) para ver si te pasa uno de sus peces gordos".

¿Qué decisión tomó Francesca Montenegro en redes?

Tras la difusión de ese chat en 'Cuarto Poder' y reciente declaraciones en 'Sin rodeos', Francesca Montenegro, quien se mantenía activa en sus redes sociales antes del accidente, optó por desaparecer de la esfera pública digital: primero había desactivado la opción de comentarios en su cuenta de Instagram, pero ahora su perfil dejó de estar disponible por completo.

"Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram", se lee al momento de buscar su perfil @franmontenegrod.

Adrián Villar rompe su silencio

Mientras que Francesca Montenegro decidió alejarse de las redes sociales, Marcela Chirinos, la madre de su expareja, decidió revelar un video donde Adrián Villar rompe su silencio en medio de las investigaciones que se le sigue y que habría sido grabado antes de su detención preliminar y que se solicitara prisión preventiva en su contra.

"(...) Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Y sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice. (...) desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso", se le escucha decir al joven de 21 años.

