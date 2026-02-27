Crimen de alcalde de Coviriali: Fiscalía inició investigación preliminar contra responsables del ataque armado

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar contra los sujetos que resulten responsables de haber asesinato al alcalde de Coviriali, Iroshi Ureta, el último jueves 26 de febrero, en Satipo, (Junín). Según precisaron, se continúan realizando las diligencias de ley para dar con el paradero de los sujetos.

Realizarán diligencias urgentes

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) realizó una publicación en donde brindó más detalles sobre esta medida. El caso se encuentra a cargo del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo.

"Fiscalía Penal de Selva Central realiza diligencias urgentes contra los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio del alcalde distrital de Coviriali, Iroshi Ureta, tras un ataque armado en la provincia de Satipo", escribieron en sus redes sociales, este viernes 27 de febrero.

En tal sentido, se conoció que el encargado de realizar las diligencias urgentes e inaplazables tras este cruel homicidio, es el fiscal provincial Rolly Ronald Rivera Medrano. Esta autoridad investigará a los sujetos responsables por el delito de homicidio en agravio del burgomaestre Ureta Campos.

Es así que, el fiscal ha dispuesto la toma de declaraciones de los testigos del suceso; asimismo, ordenó la visualización de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona, entre otras actividades para esclarecer lo ocurrido.

Cámaras de seguridad serán determinantes

Las mencionadas cámaras de seguridad pudieron captar el momento preciso en que los dos sujetos que atacaron a balazos al alcalde, huyen a bordo de una motocicleta. Ambos acusados portaban cascos de color rojo y, hasta el momento no han sido ubicados.

De acuerdo a medios locales, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya habrían localizado la motocicleta que se usó en el asesinato del alcalde de Coviriali. Este vehículo fue encontrado tirado y escondido entre los árboles.

Comunidad de Coviriali exige justicia

Cabe mencionar que, luego de confirmarse la muerte del alcalde de Coviriali, la comunidad de Satipo realizó una convocatoria para que se realice una "reunión de emergencia" en donde puedan exigir justicia por el asesinato de Ureta. La concentración se realizó en el Salón Parroquial de Satipo, el último jueves a las 08:00 pm.

"Se convoca a todos los interesados a una reunión de emergencia con el fin de proponer acciones para exigir justicia por el alcalde Iroshi Ureta y abordar otros puntos importantes para nuestra comunidad", se lee en el comunicado difundido en medios locales.

De esta manera, la Fiscalía de la Nación continuará realizando diligencias urgentes en el marco del asesinato del alcalde de Coviriali, Iroshi Ureta, quien lamentablemente perdió la vida luego de recibir dos impactos de bala durante un ataque dirigido hacia su persona.