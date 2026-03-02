Christian Cueva confirma BODA con Pamela Franco: "Es el amor de mi vida, con ella todo"

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva demostró que está más enamorado que nunca de Pamela Franco y aseguró que tiene entre sus planes casarse con la cantante de cumbia, porque considera que es el amor de su vida, su compañera, y que con ella se atrevería a hacer cosas que nunca antes había considerado.

¿Cuándo será la boda de Pamela y Cristian?

Recientemente, la pareja fue invitada a un programa de espectáculos y el conductor les preguntó directamente si tenían planes de matrimonio. La primera en responder fue Pamela, quien prefirió esquivar el cuestionamiento, indicando que el más adecuado para responder era Cristian.

A su turno, el popular 'Aladino' dijo que la pregunta no era muy difícil de responder, ya que está viviendo una realidad de la que todo el mundo está enterado, dando a entender que desea casarse con Pamela Franco desde hace bastante tiempo.

"Pero planes con ella, de boda y de muchas cosas, sí , definitivamente con ella tengo muchos sueños, muchas cosas que quiero cumplir y definitivamente es con ella con quien las quiero hacer", declaró.

El futbolista destacó la gran influencia que representa Pamela Franco en su vida y aseguró que con ella está dispuesto a todo, ya que llegó a su mundo para que él pueda estar bien. Finalmente, aseguró que es el amor de su vida y que siempre están juntos en los buenos y malos momentos.

" Es el amor de mi vida, es la persona que es mi compañera , es la persona en la cual yo confío, es la persona con la que yo me apoyo en los momentos difíciles, como ella también lo hace conmigo. Entonces es todo. Esa es la palabra, es todo lo que hay en mi vida", concluyó.

Cabe resaltar que, hasta el momento no se ha revelado la fecha en que Christian y Pamela se casarían, ya que solo expresaron el deseo de llevar su romance a un siguiente nivel por el gran amor que se tienen.

Christian y Pamela celebran San Valentín

La intérprete de 'Dile la verdad' recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un emotivo y extenso mensaje al siempre polémico 'Cuevita', junto a una fotografía en la que aparecen abrazados y besándose e inclusive lo llamó con un apodo particular al futbolista.

"Mi Mickey te amo, es el sentimiento bonito que siempre me unió a ti. El camino no es ni será fácil, lo sabemos, pero solo tú y yo haremos que valga la pena. Mientras tanto, nos tenemos que sostener uno al otro con amor y mucha paciencia. Hoy quiero celebrar mi amor por ti que es hasta el fin del mundo, nadie te ha amado ni te amará así. Te amo amor mío por una vida juntos. ¡Feliz Día del Amor mi vida!", escribió.

Es así que, Christian Cueva dejó claro que atraviesa uno de los momentos más estables en su relación con Pamela Franco. Aunque no dieron una fecha exacta de boda, el futbolista reafirmó que casarse está en sus planes y que la considera el amor definitivo de su vida.