¿Ale Venturo confirma que Rodrigo Cuba le fue infiel? Influencer revela motivo de su ruptura

La influencer Ale Venturo sigue brindando declaraciones después de su ruptura con Rodrigo Cuba y esta vez parece haber revelado el verdadero motivo por el que su relación con el futbolista llegó a su fin, ya que respondió a la pregunta que una reportera le hizo sobre si el 'gato' le había sido infiel.

La influencer empezó destacando que estuvo en los peores momentos de Rodrigo, pero que eso jamás fue suficiente ya que traicionó su confianza.

Ante esto, la reportera que pertenece al programa que conducen Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, le preguntó directamente si la razón por la que cortó su relación es por una infidelidad del futbolista, y ella dejó abierta la posibilidad.

"Uno nunca sabe con quién se mete, de verdad. Yo me he quedado así... No sé (si le fue infiel) él dice que a él le escribían chicas", agregó.