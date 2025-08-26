Incendio en Santiago de Surco: Mascota muere calcinada producto del siniestro

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio registrado en el distrito de Santiago de Surco, en el cuarto piso de una vivienda, generó gran alarma entre vecinos y transeúntes de la zona.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por Exitosa, el fuego se inició en el interior del inmueble, afectando principalmente dos habitaciones que quedaron totalmente consumidas por las llamas.

Los primeros reportes señalaron que el siniestro no se extendió hacia otros departamentos o edificaciones colindantes, lo que permitió una intervención más focalizada del personal de bomberos.

Las llamas, sin embargo, alcanzaron una intensidad considerable, por lo que se necesitó la rápida acción de las compañías más cercanas para evitar que la emergencia tomara mayores proporciones.

Hasta el lugar acudieron unidades de los destacamentos de Salamanca, Surco y San Borja, quienes movilizaron aproximadamente cinco autobombas, una escalera telescópica y equipos médicos de apoyo, según informó a nuestro medio el comandante del Cuerpo General de Bomberos, César Garcia

La coordinación entre las diferentes brigadas permitió que la emergencia fuera controlada en un tiempo razonable, pese a la magnitud de las llamas que habían comprometido por completo las habitaciones del cuarto piso.

Víctima del siniestro: una mascota atrapada

Según la información proporcionada por las autoridades, no se registraron víctimas humanas durante el incendio. Los ocupantes de la vivienda lograron evacuar de inmediato cuando percibieron la presencia de humo y fuego en el interior.

El propietario declaró que, de manera repentina, comenzó a salir vapor de uno de los dormitorios y, ante la inminencia del peligro, evacuó rápidamente junto a su familia.

Lamentablemente, la mascota de la familia, un perro de gran tamaño, quedó atrapada dentro del inmueble y no pudo ser rescatada a tiempo.

El animal falleció calcinado en medio del fuego, lo que generó consternación entre los propietarios y vecinos que presenciaron la emergencia.

Los hombres de rojo indicaron que no se encontraron más personas dentro de la casa afectada durante las labores de rescate, y que el único deceso registrado corresponde al can atrapado en una de las habitaciones consumidas por las llamas.

Investigación sobre las causas del incendio

En cuanto al origen del siniestro, las causas aún se encuentran bajo investigación. El propietario de la vivienda informó que desconoce el motivo exacto por el cual se originó el fuego, y aseguró que todo comenzó de manera repentina en una de las habitaciones, lo que le impidió reaccionar de otra manera más que evacuar de inmediato.

El personal del Cuerpo General de Bomberos señaló que, tras controlar las llamas, se iniciaron labores de enfriamiento y retiro de material inflamable con el fin de evitar posibles rebrotes.

Paralelamente, se recogió pruebas necesarias para iniciar las pericias correspondientes que permitan esclarecer el motivo del incendio.

Al cierre de este informe, el incendio en Surco se encontraba completamente controlado y las unidades de bomberos continuaban trabajando en la zona.