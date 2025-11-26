Jorge Luna INDIGNADO tras ser mencionado en el Congreso: "No sé si sentirme ofendido o halagado"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la evaluación del informe que proponía inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo para ejercer función pública desarrollado en la Comisión Permanente del Congreso, el abogado del expresidente, Carlos Torres lanzó improperios contra los parlamentarios comparándolos con los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna, este último se pronunció al respecto.

Jorge Luna reacciona a su mención en el Congreso

En su poco más de 10 minutos, la defensa de Castillo Terrones, el último martes 25 de noviembre, intervino ante la representación nacional en la Comisión Permanente, pero en un determinado se dirigió de manera imprudente contra los congresistas tras indicar que Mendoza y Luna llenaron el mítico Madison Square Garden por "hablar las mismas huev*****" que ellos.

Ello ocasionó que, Ilich López, tercer vicepresidente del Parlamento, ordenó que el letrado se retire del hemiciclo acompañado de la seguridad del Congreso. Luego dio a conocer que se informaría al Colegio de Abogados sobre lo ocurrido a fin de que se tomen las medidas correspondientes.

Un días después de ello, el humorista Jorge Luna recurrió a sus redes sociales y como era de esperarse se pronunció tras ser nombrado en medio de un tema del ámbito politico, muy alejado al rubro en el que él se desempeña.

Mediante un video publicado en sus historias de su cuenta oficial de Instagram, el amigo de 'Richavo' dejó en claro su postura sobre lo suscitado y reaccionó de manera inesperada con un contundente mensaje.

"Después de navegar un poquito por las redes sociales haciendo un trabajo de investigación me he dado cuenta de lo grande que fue lo que pasó en el Congreso ayer que nos mencionaron. Una locura realmente, está por todos lados. Increíble, no sé si sentirme ofendido o halagado. Me han comparado con esas bas****, esas porq******", señaló.

Abogado de Castillo se pronuncia tras altercado

Luego de protagonizar un altercado durante su intervención ante la Comisión Permanente del Congreso, el abogado de Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, se pronunció ante la prensa y negó haber faltado el respeto a los congresistas y que, por el contrario, los ha nivelado.

En tal sentido continuó mencionando la comparación entre el Parlamento y los comediantes peruanos Ricardo Mendoza y Jorge Luna y expresó: "Los he comparado para que entiendan el daño que le están haciendo a la República".

Es así como reaccionó Jorge Luna luego de que sea mencionado en el Congreso por el abogado de Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, y ser compaado con los congresistas.