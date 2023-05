Anahí de Cárdenas: ¿Le molesta interpretar personajes "pitucos" en cine y TV?

Anahí de Cárdenas tiene una extensa trayectoria artística en el mundo del cine y la televisión en Perú. Desde muy temprana edad, ha sido convocado para interpretar diversos personajes en proyectos audiovisuales, lo que le ha llevado a desarrollar una gran variedad de roles. En una entrevista reciente con Giancarlo Granda, la reconocida modelo también compartió si le incomoda que la llamen para representar personajes de chica "pituca".

Anahí de Cárdenas participó como invitada en el canal de YouTube del periodista Giancarlo 'Flaco' Granda, donde habló sobre su trayectoria en el mundo artístico. "¿Crees que se te ha estigmatizado como actriz en el papel de la chica pituca?", preguntó el entrevistador. "Toda la vida", respondió la también modelo en un inicio.

En ese sentido, el periodista le preguntó cómo afronta la situación de ser estereotipada en roles de personajes "pitucos".

"Bien. Es mejor tener trabajo que no tenerlo. Es un personaje que me es muy cómodo, que empecé a hacerlo desde muy joven entonces es muy divertido, le he sacado el jugo, lo he exprimido. Pero ya hace muchos años que vengo haciendo cosas diferentes", señaló De Cárdenas.

En respuesta, Giancarlo Granda enfatizó a la actriz peruana que a menudo queda marcada con ese estigma.

Durante su entrevista con Giancarlo Granda, Anahí de Cárdenas también mencionó que aunque hizo su primera aparición en televisión a los 10 años, regresó a la pantalla chica años más tarde como modelo en "Habacilar" mientras aún era estudiante universitaria.

En relación a eso, la modelo admitió que no deseaba formar parte de ese programa de televisión conducido por Raúl Romero por la siguiente razón:

"Yo no quería estar en el programa porque no me gustaba la 'tele'. Nunca había ido a un set de televisión, no conocía. No me gustaba por el simple hecho de que era una cosa que no veía, no veía 'tele'", manifestó. Asimismo, agregó que, a comparación de otras estrellas, ella no soñaba con ser conocida. "No era una cosa que decía 'me encantaría trabajar ahí'", remarcó.