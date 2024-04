Angie Arizaga LE DICE SUS VERDADES a Jota Benz: "No me sirves para nada"

¡Increíble! Angie Arizaga utilizó la plataforma de TikTok para dirigirse a su pareja y padre de su hijo, Jota Benz. Sin reservas, la popular "negrita" expresó su descontento, señalando que Jota no contribuía PARA NADA en las labores del hogar. ¿Qué otros detalles reveló la influencer?

Angie Arizaga protagonizó un incómodo momento al criticar duramente a su pareja, Jota Benz, en TikTok. La influencer fue directa con las afirmaciones que dio frente al padre de su hijo.

"No me sirves para nada. No lavas, no planchas, no cocinas ¡Dios mío! Encima tengo que manejar, ver las cuentas. El tema de la casa, ¿quién lo está viendo?"