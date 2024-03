Angie Arizaga y Jota Benz comparten EMOTIVO momento de cuando anunciaron su embarazo a la familia

18/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unas semanas, Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se convertirán en padres. Mediante una emotiva publicación, la parejita compartió esta emocionante noticia y dio algunos detalles.

En ese momento, la modelo confesó que este embarazo significaba mucho para ella, pues había tenido muchas dificultades para lograr concebir y reveló que hasta había pensado abandonar su sueño de ser madre.

¿Cómo le dieron la noticia a su familia?

Jota Benz contó cuál fue la idea que tuvieron con Angie Arizaga para avisarles a los hermanos de la popular 'negrita' que están en la dulce espera. Según reveló, decidieron hacer una reunión por 'Navidad', ya que para esa fecha no estarían todos juntos y fue entonces cuando les anunciaron a cada uno la buena nueva, aunque fue por separado en algunos casos.

"Ya que no tuvimos una navidad todos juntos . Se nos ocurrió inventarnos una reunión "navideña" con toda la familia . Esa fue la excusa para irnos todos a una casita y compartir (...) Evelyn y José iban a salir temprano así que tuvimos que mentirles y decirles que la casa aun no estaba desocupada . Por lo tanto no podían ir todavía y tenían que esperar con nosotros aquí en casa", contó Jota Benz, quien añadió que la idea siempre fue darles la noticia a los hermanos y a los padres por separado.

En esta misma publicación, Jota Benz reveló cómo le contaron la noticia del embarazo de Angie Arizaga a sus hermanos. "A mi hermano menor , le avisamos por facetime ya que el vive en Canadá y vendrá a visitarlo en el nacimiento", fue lo primero que contó.

Sobre cómo se lo comunicaron a su hermana que había llegado de Canadá, Jota Benz reveló: "Mi mamá llegó con mi hermana a casa , así que tuvimos que engañarla y decirle que Angie quería alfajores y que vaya a comprar por favor . Ahí aprovechamos en contarle a Ximena , quien para sorpresa de todos, fue la que más lloró".

Jota Benz emocionado tras anunciar que será papá

Y quien no cabe de la emoción es Jota Benz, luego de anunciar que está en la dulce espera de su primer bebé con Angie Arizaga, el modelo no deja de compartir su felicidad con todos sus seguidores, mediante emotivas publicaciones que hace en sus redes sociales.

"Yo sí, sigo sin creerlo. Este es el regalo más bonito que puede existir, el sentimiento más grande e inexplicable. Y lo más bonito es que todo se ha alineado y pasa con la persona correcta", señaló Jota dejando notar el gran amor que le tiene a ella y a su futuro bebé.