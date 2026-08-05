Karen Schwarz revela la carta que envió a Keiko Fujimori tras asumir la Presidencia: "De mujer a mujer"

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karen Schwarz, actualmente instalada en España junto a Ezio Oliva y sus hijas, volvió a dar de qué hablar al revelar la carta que envió a Keiko Fujimori tras asumir la Presidencia. Lejos de la TV, pero activa en redes, la empresaria mostró un lado más personal de este inesperado gesto.

Karen Schwarz y la carta que envió a Keiko

Todo comenzó cuando Karen Schwarz reapareció en sus redes sociales para agradecer públicamente el saludo que recibió de Keiko Fujimori.

Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue que la exconductora decidió compartir parte de la carta que le envió a la mandataria junto con un obsequio de su marca de ropa interior, Valente.

En un video, Karen Schwarz leyó fragmentos del mensaje que escribió, dejando ver un enfoque bastante personal y emocional.

"Me emociona pensar que, de mujer a mujer, podemos acompañarnos más de lo que imaginamos. Ojalá estas prendas te recuerden que nunca dejes de cuidar a la mujer que hay detrás de todos los títulos y responsabilidades", expresó.

Además, en la carta la mandataria también dejó claro que su intención no estaba dirigida al cargo político, sino a la persona detrás de él.

"Hoy no pienso en el cargo que estás por asumir, sino en la mujer que eres. En la mamá, la hija, la hermana, la amiga. En esa mujer que, como todas nosotras, ha tenido que encontrar fuerzas incluso en los días más difíciles", se lee en otro fragmento.

El detalle, según explicó, buscaba transmitir un mensaje de autocuidado en medio de la exigencia que implica dirigir un país. "No para recordarte la responsabilidad que tienes por delante, sino para recordarte que también mereces sentirte cómoda, sostenida y abrazada en medio de todo", añadió.

Karen Schwarz niega intención política

Tras la difusión del contenido, no faltaron las especulaciones sobre un posible trasfondo político. Ante ello, Karen Schwarz decidió aclarar el tema de inmediato para evitar interpretaciones erróneas.

La empresaria fue enfática en señalar que su gesto hacia Keiko Fujimori no responde a ninguna postura ideológica. Según explicó, la idea nació dentro de su propio equipo de trabajo en Valente, como una iniciativa para conectar desde una perspectiva femenina y emprendedora.

"Pero antes de que alguien intente ponerme una etiqueta política, quiero decir algo muy claro: esto no tiene nada que ver con derechas, izquierdas ni partidos", escribió. Asimismo, agregó que su intención fue compartir una experiencia como mujer emprendedora con otra mujer que también enfrenta grandes desafíos.

Para concretar la entrega del obsequio, Karen Schwarz contó con el apoyo del diseñador Yirko Sivirich, quien la ayudó a hacer llegar el paquete hasta manos de la presidenta.

Así, Karen Schwarz reveló la carta que envió a Keiko Fujimori tras asumir la Presidencia como un gesto personal y simbólico, enfocado en el acompañamiento entre mujeres más allá de cualquier contexto político.