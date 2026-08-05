Michelle Alexander lanza duros calificativos contra director de La Bella Luz tras denuncia de Naldy Saldaña

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica sigue creciendo alrededor de La Bella Luz. Esta vez, Michelle Alexander decidió pronunciarse con firmeza tras la denuncia de Naldy Saldaña, lanzando duros calificativos contra el director de la agrupación, César Sánchez Chavesta, y tomando una drástica decisión sobre su proyecto televisivo.

Michelle Alexander explota tras denuncia

Todo comenzó luego de que se difundieran imágenes relacionadas a la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos.

El tema no tardó en encender la indignación pública, y Michelle Alexander fue una de las primeras figuras en reaccionar con total firmeza, generando una ola de comentarios en redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la productora de Del Barrio Producciones expresó su total rechazo a los hechos y no dudó en alzar la voz.

"Quiero decirles que estoy indignadísima, como todo el Perú lo está, después de haber visto las imágenes donde Naldy Saldaña es acosada, es agredida, es violentada por este hombre", señaló visiblemente afectada.

Proyecto de La Bella Luz queda en pausa

En medio de la controversia, Michelle Alexander reafirmó la suspensión del proyecto televisivo inspirado en la historia de La Bella Luz. La serie, que venía generando expectativa, permanece paralizada tras el escándalo.

"Nosotros ya hemos sacado un comunicado donde decimos que hemos suspendido el proyecto sobre la historia de la orquesta. Es una pena, pero no vamos a darle pie a una historia de una agrupación donde ocurren estas cosas", afirmó.

Además, la productora de Del Barrio Producciones hizo referencia a las recientes declaraciones de Naldy Saldaña, quien aseguró haber advertido previamente sobre lo ocurrido sin recibir el respaldo necesario por parte de su entorno cercano.

"Naldy ha dicho que ella ya había denunciado al señor Custodio lo que estaba sucediendo y le decían: 'tranquila'. No, señores. Esto no puede ser", agregó.

Finalmente, Michelle Alexander también se refirió a la situación legal del denunciado, mostrando una postura tajante frente a lo ocurrido. "Todo el mundo dice 'mientras que se investigue'. ¿Qué van a investigar? Las imágenes lo dicen todo. Ese tipo a la cárcel", expresó.

Así, Michelle Alexander lanzó duros calificativos contra César Sánchez Chavesta, director de La Bella Luz, tras la denuncia de Naldy Saldaña, marcando un punto de quiebre en el caso y dejando en suspenso el futuro del proyecto televisivo mientras la situación continúa desarrollándose.