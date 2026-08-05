Naldy Saldaña detalla cómo accedió a los videos de su acoso sexual por parte del director de La Bella Luz

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Naldy Saldaña sorprendió al contar, con total franqueza, cómo logró acceder a los videos que evidencian el acoso sexual por parte del director de La Bella Luz. Su testimonio no solo expone lo ocurrido, sino también las dificultades que enfrentó para obtener pruebas.

¿Cómo accedió a los videos?

Todo comenzó luego del episodio que, según su testimonio, marcó un antes y un después en su experiencia dentro de la agrupación. Con temor y muchas dudas, la cantante decidió que necesitaba pruebas para respaldar lo que había vivido. Sin embargo, sabía que pedir directamente los videos no sería sencillo.

Fue entonces cuando ideó una estrategia que, según relató en el programa Magaly TV, la Firme, le permitió acceder al material.

"Con mentiras. Yo le dije a uno de los trabajadores que se me había perdido algo en la cocina, que necesitaba ver las cámaras porque yo tenía miedo, y dentro de mí sabía que con la gravedad de la situación de lo que había pasado... Si yo pedía el video, no me lo iban a dar. Mientras me mostraban el video, yo pude grabar con mi celular", contó.

El momento no fue fácil. La artista explicó que todo el proceso estuvo cargado de tensión. El trabajador, que no estaba al tanto de lo ocurrido, también reaccionó con sorpresa al ver las imágenes.

"El trabajador no sabía nada, yo solamente le había dicho que se había perdido algo y que necesitaba ver las cámaras, y él estaba con miedo porque sabía que eso no estaba permitido. También se quedó en shock (cuando vio las imágenes), me dijo: 'Naldy, ¿qué es esto?'. Yo estuve grabando (con mi celular) todo el tiempo porque sabía que era algo tan delicado", agregó.

Naldy desmiente a abogado de LBL

Tras la difusión del caso, surgieron versiones contrapuestas. El abogado del propietario de La Bella Luz, Óscar Custodio, aseguró que la cantante habría tenido facilidades para acceder a los videos y presentar su denuncia.

"Óscar Custodio estaba brindando todas las facilidades hacia ella", señaló el abogado Benji Espinoza, indicando que incluso habría existido autorización para registrar el material.

Sin embargo, Naldy Saldaña negó esta versión y aclaró que nunca hubo un permiso formal. Según explicó, el acceso a las grabaciones se dio como un favor personal del trabajador encargado de las cámaras, y no por una disposición de la empresa.

Además, detalló cómo actuó tras obtener el video. "Cuando decido ir a mostrarle el video a don Óscar (Custodio) el mismo día que pasó (la agresión) en la madrugada, nosotros teníamos una gira de una semana. Yo fui muy convincente y le dije que pondría la denuncia terminando de hablar con él. No fue que él me dijo (denúncialo)", expresó.

Así, Naldy Saldaña dejó claro cómo accedió a los videos de su acoso sexual por parte del director de La Bella Luz, evidenciando las dificultades para conseguir pruebas y las versiones contradictorias en torno al caso.