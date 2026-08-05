Midagri: Gobierno declara en reorganización de ministerio por 120 días para evaluar su gestión

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú oficializó la reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por un plazo de 120 días calendario, medida que permitirá revisar el funcionamiento de la entidad, evaluar su gestión y fortalecer su capacidad institucional para mejorar la atención al sector agrario y el cumplimiento de sus responsabilidades.

Evaluarán la gestión y el funcionamiento del Midagri

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI publicado en el diario oficial El Peruano. Por ello, durante los próximos 120 días calendario se realizará una evaluación integral del ministerio para revisar su estructura administrativa, organizacional y de gestión, con el propósito de identificar oportunidades de mejora.

La evaluación abarcará el desempeño de las diferentes áreas del ministerio, sus instrumentos de gestión y la manera en que desarrolla sus funciones como ente rector del sector agrario. El proceso busca detectar limitaciones, fortalecer la organización interna y proponer medidas que permitan optimizar el funcionamiento institucional.

El DS señala que la reorganización responde a la necesidad de fortalecer la capacidad del Midagri nante las debilidades identificadas en su estructura organizacional y en el ejercicio de la rectoría del sector. Además, considera la implementación de la Política Nacional Agraria como parte del proceso de evaluación.

El documento también indica que esta revisión permitirá analizar los mecanismos de coordinación interna y la forma en que se ejecutan las políticas públicas vinculadas al desarrollo agrario. De esta manera, el Ejecutivo busca contar con un diagnóstico que sirva de base para futuras decisiones dentro del ministerio.

Diagnóstico abarcará todas las áreas del ministerio

Como parte de la reorganización, se elaborará un diagnóstico institucional que incluirá aspectos administrativos, estratégicos, presupuestales, de inversión pública y de integridad. Para cumplir con esta tarea, las oficinas, programas, proyectos especiales y organismos adscritos al Midagri deberán proporcionar la información requerida durante el proceso.

Asimismo, el decreto establece que las acciones de reorganización serán financiadas con el presupuesto institucional del propio ministerio, por lo que no demandarán recursos adicionales al Tesoro Público. Esto permitirá ejecutar la evaluación sin afectar el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal.

El documento también toma como referencia las recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las políticas para el futuro de la agricultura y la alimentación en el Perú. Estas observaciones servirán como uno de los insumos para fortalecer la gestión institucional del sector.

Con esta medida, el Gobierno iniciará una revisión integral del Midagri durante 120 días, con el objetivo de fortalecer su gestión, optimizar su organización y mejorar el cumplimiento de sus funciones.