Keiko Fujimori: "Mi gobierno está priorizando salvaguardar vidas" ante el fenómeno de El Niño

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que su gestión mantiene como principal objetivo proteger la vida de la población frente a los efectos del fenómeno de El Niño, mediante la ejecución de obras preventivas en diferentes regiones del país. Durante una actividad oficial, destacó que estas acciones buscan reducir los riesgos antes de la temporada de lluvias y pidió la colaboración de la ciudadanía.

Gobierno fortalece trabajos de prevención

La mandataria señaló que el Ejecutivo viene impulsando medidas para enfrentar medidas para enfrentar los posibles efectos del fenómeno climático. Entre ellas figuran descolmataciones de ríos, reforzamiento de defensas ribereñas y colocación de geomallas, con el objetivo de disminuir el riesgo de huaicos, inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables.

Las declaraciones fueron brindadas durante una supervisión a un almacén de geomallas, materiales que serán distribuidos para ejecutar trabajos de estabilización de laderas y reforzar puntos considerados críticos. En la actividad participaron autoridades y funcionarios encargados de coordinar la ejecución de las obras preventivas en distintas regiones del país.

"Mi gobierno está priorizando salvaguardar vidas ante las consecuencias del fenómeno de El Niño", anunció.

La presidenta explicó que estas intervenciones forman parte de la estrategia del Gobierno para actuar antes de que ocurran las emergencias. De esta manera, se busca reducir el impacto de los fenómenos naturales y proteger tanto a las familias como a la infraestructura ubicada en las zonas con mayor exposición al riesgo.

Llamado a la población para reducir riesgos

Durante su pronunciamiento, la mandataria también hizo un llamado a las personas que viven en zonas de alto riesgo para que acepten los procesos de reubicación cuando las autoridades lo consideren necesario. Indicó que esta medida permitirá disminuir la exposición de las familias ante posibles desastres naturales durante la temporada de lluvias.

La medida busca reducir los efectos del fenómeno climático.

Asimismo, la mandataria remarcó que la prevención requiere el compromiso de las instituciones del Estado y de la población. En ese sentido, señaló que las obras de mitigación deben complementarse con la participación de los ciudadanos para evitar pérdidas humanas y reducir los daños que podrían ocasionar las intensas precipitaciones.

"Apelo a un esfuerzo conjunto", indicó la presidenta.

Ante ello, también reiteró que el Ejecutivo continuará supervisando el avance de las acciones preventivas y la distribución de materiales destinados a proteger las zonas vulnerables. Estas labores forman parte del plan de respuesta que busca atender de manera oportuna a las regiones expuestas a los efectos del fenómeno climático.